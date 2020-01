Hemer. Bei Physioaktiv hat sich eine Krebssportgruppe etabliert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Sport gegen Tumorzellen“ verbessert Lebensqualität

„Die Gruppe finde ich spitze, ich fühle mich wohl hier“, sagt die 71-jährige Birgit. „Ich habe direkt nach der Reha weitergemacht, es macht Freude, man muss sich bewegen“, zeigt sich auch Helga begeistert. Beide Frauen nutzen den „Sport gegen Tumorzellen“ als wichtigen Teil ihrer Krebstherapie. Mussten die Hemeraner lange Zeit kilometerweit für ein solches Angebot fahren, hat sich die Krebssportgruppe seit dem vergangenen Jahr beim Reha-Sportverein „Physioaktiv“ etabliert. Im weiten Umkreis ist es das einzige Angebot.

Selbstbewusstseinwird gestärkt

„Die Wirkungen von Sport bei Krebspatienten wurden in letzter Zeit vermehrt in klinischen Studien untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass körperliche Aktivität messbar die Nebenwirkungen einer Chemo- oder antihormonellen Therapie reduzieren kann. Außerdem steigert sich die Leistungsfähigkeit, und das Selbstbewusstsein wird gestärkt – was die Lebensqualität enorm verbessern kann“, so die Deutsche Krebsgesellschaft. Fachleute sind sich einig, dass Krebspatienten in vielen Krankheitssituationen davon profitieren, körperlich aktiv zu sein oder sich sportlich zu betätigen. „Darüber hinaus belegen einige Untersuchungen den positiven Einfluss auf die Psyche: Bewegung und Sport können bei der Krankheitsbewältigung helfen und Depressionen vorbeugen oder lindern“, so die Krebsgesellschaft.

Übungen je nachLeistungsvermögen

„Wichtig ist es schon, aus der Müdigkeit herauszukommen, Bewegung ist wichtig für das Immunsystem, hilft dem Körper beim Kampf gegen den Krebs“, sagt Trainerin Silke Brehl. Die Trainerin für Orthopädie mit Zusatzqualifikation Sport in und nach der Krebstherapie und Reha-Trainerin für Neurologie bietet den Kurs in Hemer an und hat gute Erfahrungen damit gemacht.

Rund zehn Teilnehmer kommen einmal die Woche zum Sport zusammen. Sie eint eine Krebserkrankung, auch wenn die Tumorarten ganz unterschiedlich sind, vom Lymphdrüsenkrebs über Brustkrebs bis Prostatakrebs. Wichtig ist daher nach der Verordnung durch den behandelnden Arzt, die Sporttherapie an den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Patienten auszurichten. Ausdauer, Konzentration und Kraft passt Silke Brehl dem Leistungsvermögen an. Hinsichtlich Muskelkraft und Lebensqualität profitierten die Patienten unabhängig von ihrem Ausgangslevel. Wichtig ist aber auch die Gemeinschaft. „Es gibt eine Stunde Spaß, zusammen lachen und den Krebs vergessen“, sagt Silke Brehl. Das können die Teilnehmer an diesem Trainingstag nur bestätigen. Der Reha-Sportverein „Physioaktiv“ bietet den durch die Krankenkassen geförderten Kurs jeden Freitag an.

Weitere Infos gibt es unter 02372/4611.