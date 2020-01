Hemer. Pfarrer Thomas hat vor acht Jahren angefangen, auf den Spuren seiner Vorfahren zu wandeln. Tatsächlich waren viele in seiner Sippe auch Pfarrer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spannende Reise 500 Jahre zurück

Wenn man in seinem Stammbaum Personen findet, die an der Seite von Martin Luther als Kantor in Wittenberg waren oder die Albert Einstein eine Uhr geschenkt haben, ist das schon etwas Besonderes. Pfarrer Thomas Braun betreibt seit vielen Jahren Ahnenforschung und versucht, möglichst viel über seine Vorfahren herauszufinden. Diese Recherche ist zu einem richtigen Hobby geworden, das sehr zeitintensiv, aber auch mindestens genauso spannend ist und zwischendurch überraschende Ergebnisse bringt. Am heutigen Samstag würde ein Vorfahre des Hemeraner Pfarrers 500 Jahre alt: Paul Dacian, geboren am 25. Januar 1520. Und genau er war es, der nach seinem Theologiestudium in engem Kontakt zu Martin Luther stand.

Früher war die Suche aufwendiger

„Mein Großvater hat bereits viele Jahre Familienforschung betrieben und ist bis 1760/1770 gekommen“, so Thomas Braun, allerdings sei der Aufwand, den sein Großvater betrieben habe, weitaus größer gewesen, denn damals habe es nicht einfach die Möglichkeit gegeben, in den Weiten des Internets zu suchen. Sein Großvater habe die Quellen oft selbst besucht, und so hätten auch Ergebnisse länger auf sich warten lassen.

Thomas Braun ist heute 62 Jahre alt und seit 32 Jahren als Pfarrer in Hemer. Ihn freut es sehr, dass unter seinen Vorfahren auch viele Pfarrer waren.

Spielerische Elemente in den Gottesdienst gebracht

Der weiteste zurückliegende Pfarrer war Heimbert Drude, der 1752 geboren wurde. Über ihn habe Braun auch vor gar nicht langer Zeit einen Artikel im Internet gefunden, in dem es heißt, dass Heimbert Drude einer der ersten Pfarrer gewesen sei, der spielerische Elemente mit in den kirchlichen Unterricht gebracht habe. „Das ist doch wirklich interessant“, meint Braun. Dieser Drude hatte mehrere Kinder, und in jeder weiteren Generation gab es einen Pfarrer. Im anderen Zweig, zu dem auch

Johann Drude (1628 bis 1702) gehörte, seien dagegen mehr Ärzte und Wissenschaftler hervorgegangen. Johann Drude sei Jurist und Bürgermeister von Halberstadt gewesen, berichtet Thomas Braun.

Der Hemeraner Pfarrer betreibt die intensive Familienforschung seit ca. acht Jahren und findet es sehr spannend. „Das ist wie ein Krimi. Manchmal findet man gar nichts und dann doch wieder eine Kleinigkeit. Das ist doch toll“, sagt er. Der Hemeraner Pfarrer will auf jeden Fall weiter auf den Spuren seiner Vorfahren wandeln, weiter in die Historie eintauchen. „Manchmal bedauere ich, dass wir keine Zeitreise machen können, um einfach noch mehr über die Menschen aus der eigenen Sippe zu erfahren“, so Braun. Gerade seine Ergebnisse der Ahnenforschung in der Welt der Archive und historischen Dokumente zeigen, dass man wirklich interessante Dinge erfährt, wie die eigene Familie oder Sippe früher gelebt hat.

Stadtarchiv immer eine gute Anlaufstelle

Hemers Stadtarchivar Eberhard Thomas bekommt regelmäßig Besuch von Bürgern, die in die Vergangenheit eintauchen. „Das ist unser Hauptbeschäftigungsgebiet“, so der Archivar. Zum einen interessieren sich die Menschen für ihre Familiengeschichte, zum anderen werde auch geforscht, weil zum Beispiel Papiere in Erbangelegenheiten zusammengetragen werden müssen, die das Amtsgericht braucht.

Geburten können bis 110 Jahre zurückverfolgt werden, Hochzeiten bis zu 80 Jahren und Sterbefälle bis zu 30 Jahre. „Wichtig ist es, dass gesagt wird, wo die Menschen gelebt haben. In Hemer, Deilinghofen oder Ihmert. Da gab es frühere eigene Standesämter“, erklärt Eberhard Thomas.

Er kann den Wunsch vieler verstehen, die wissen möchten, wo ihre Wurzeln liegen. Ein Stadtarchiv sei immer eine gute Adresse, aber man könne dort natürlich nicht unendlich weit zurück in die Vergangenheit reisen, weiß der Stadtarchivar.