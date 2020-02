Spannende Handlung spielt an bekannten Schauplätzen

Angst und Schrecken wollte die heimische Autorin Nadine Kim Wulf am Donnerstagabend bei ihrer Lesung im Café des Altenheimes Hermann von der Becke keinesfalls verbreiten, auch wenn der Titel ihres zweiten Sauerlandkrimis „Schrecken der Vergangenheit“ es vielleicht vermuten ließ. Stattdessen ging es Wulf darum, ihr neuestes Werk nach „Spur der Vergangenheit“ vorzustellen und mit der spannenden Geschichte, die rund um Hemer und das benachbarte Menden spielt, zu unterhalten.

Die eine oder andere im Buch beschriebene Örtlichkeit im Krimi kommt dem Leser schnell bekannt vor. Auch in ihrem im März 2019 erschienenen Thriller liefert die Felsenmeerstadt, wo die Autorin 1976 geboren wurde, den einen oder anderen Schauplatz. Das Altenheim Hermann von der Becke, wo Nadine Wulf bereits das zweite Mal zu Gast war, findet auch in beiden bisherigen Bänden Erwähnung.

Heile Welt gerätins Wanken

Die Geschichte in „Schrecken der Vergangenheit“ handelt von Dr. Nikolas Berger, der sich ein Jahr nach dem gescheiterten Mordversuch mit schmerzhaften Erinnerungen, Entbehrungen und Rückschlägen nicht zuletzt dank der Hilfe seiner Familie ins Leben zurückgekämpft hat. Auf den ersten Blick scheint alles perfekt. Beruflich läuft es für den Tierarzt gut und auch mit seiner neuen Liebe Thea genießt er das private Glück. Alles könnte so toll sein, bis eines Morgens die heile Welt ins Wanken gerät. Thea verschwindet spurlos. Nikolas ist der einzige, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Um ihr Leben nicht in Gefahr zu bringen, darf er jedoch niemandem von der Wahrheit erzählen und muss fortan mit einem düsteren Geheimnis leben – dies gelingt ihm aber nur mäßig.

Autorin arbeitet aneiner Fortsetzung

Mit ihrem zweiten Band trifft Nadine Kim Wulf abermals ins Schwarze und beschert ihren Lesern ein spannendes Leseerlebnis, das einen fesselt. Eine Frage brannte den Leser unter den Nägeln: „Wird es eine Fortsetzung geben?“. Der dritte und letzte Teil der Trilogie ist derzeit in Arbeit. Die Hobbyautorin hofft ihn vielleicht Ende des Jahres präsentieren zu können.