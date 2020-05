Der Sauerlandpark öffnet am Donnerstag wieder..

Lockerungen Sonnenschein lockt auf Spielplätze und in Sauerlandpark

Hemer. Der Haupteingang des Sauerlandparks wird vorübergehend an die Platanenallee verlegt. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Die meisten Hemeraner Kinder müssen in der Corona-Krise noch Zuhause bleiben, dürfen Schulen und Kindertagesstätten nicht besuchen. Nur die Viertklässler dürfen ab heute in ihre Grundschulen. Für alle werden aber neue, alte Freizeitmöglichkeiten geboten. Die Spielplätze dürfen wieder genutzt werden. 51 Tage nach seiner Schließung wird auch der Sauerlandpark wieder seine Tore öffnen.

Die neue Corona-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen schafft dazu die Grundlage. Die Stadt wird die Absperrungen auf den Spielplätzen abräumen, kündigt aber Kontrollen an. So sind von den Begleitpersonen die Abstandsregeln einzuhalten. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Hinsichtlich der Nähe der Kinder und der Hygieneregeln setzt die Stadt auch auf die Eigenverantwortung der Eltern.

Voll werden dürfte es in Anbetracht der Wetteraussichten auf den Spielplätzen des Sauerlandparks. „Landschaftsparks und Spielplätze dürfen ab Donnerstag wieder geöffnet sein, also sind auch die Grundvoraussetzungen auch für den Sauerlandpark erfüllt. Wir werden allerdings einige neue Regelungen schaffen müssen, von denen ich mir wünsche, dass sie von allen Besucherinnen und Besuchern eingehalten werden“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

Einbahnstraßenregelungin Teilbereichen

Von Donnerstag an wird der Park, wie gewohnt, täglich geöffnet sein. Allerdings wird die Öffnungszeit auf 10 bis 18.30 Uhr begrenzt sein. Der Hauptzugang erfolgt, bis mindestens zum 17. Mai, aufgrund des Autokinos, über die Platanenallee und das Eingangstor auf der Flora-Ebene. Aufgrund der Größe des Geländes dürfen sich dort bis zu 7000 Personen gleichzeitig aufhalten. In geschlossenen Räumen gilt allerdings von nun an, wie im Einzelhandel, eine Maskenpflicht.

In Teilbereichen wird der Sauerlandpark eine Einbahnstraßenregelung einführen. Das gilt, unter anderem, für den ZickZack-Weg und die Treppenbereiche. „Wir bitten alle, die in Richtung der oberen Ebenen unterwegs sind, den ZickZack-Weg zu benutzen, alle die den Jüberg herunterkommen, nutzen bitte die Treppe. Das gilt natürlich nicht für Gäste mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen. Sie haben allerdings im Begegnungsverkehr ebenfalls die Abstandsregelungen zu beherzigen“, so Bielawski weiter.

Auch das Flora und der Kiosk im Park der Sinne werden geöffnet sein. In beiden Bereichen wird die Gastronomie-Familie Arens ein Mitnahmeangebot machen. Das Konsumieren von Speisen und Getränken in den Räumlichkeiten ist allerdings verboten. Sie dürfen nur außerhalb eines 50-Meter-Radius zur Ausgabestelle verzehrt werden. Alle Regelungen gelten zum Erscheinen einer veränderten Corona-Verordnung des Landes NRW.

Mund-Nasen-Schutz ingeschlossenen Räumen

Überall im Park gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern (Gäste können alleine, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts spazieren gehen oder Sport treiben). In allen geschlossenen Räumen darf sich auf zehn Quadratmetern maximal ein Gast aufhalten – dies gilt für alle Toilettenanlagen, den Jübergturm und das Flora. Markierungen helfen in den Toiletten und im Flora diese Regeln einzuhalten. In allen geschlossenen Räumen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht.

Bei Pausen auf Wiesen oder anderen Freiflächen ist ein Mindestabstand von fünf Metern zu anderen Besucherinnen und Besuchern einzuhalten. Teilbereiche des Parks, wie der Irrgarten sind für Besucher geschlossen. Der Sauerlandpark bittet alle Besucher sowohl im Ticketshop als auch in der Gastronomie möglichst bargeldlos zu bezahlen.

„Wer sich trotz des ausdrücklichen Wunsches nicht an die Regeln der Coronaverordnung hält und sich den Anweisungen des Park-Personals verweigert, wird von der Anlage verwiesen und ggf. zur Anzeige gebracht“, teilt der Park mit.

Der Sauerlandpark wird nach den umfangreichen Vorbereitungen für die Öffnung nun auch alle Details beraten, die zu einer Entschädigung der Dauerkartenbesitzer führen, die in den letzten 51 Tagen den Park nicht betreten konnten, und will dies in Kürze mitteilen. Der Ticketshop des Sauerlandparks Hemer wird ebenfalls ab Donnerstag wieder geöffnet. Auch dort gelten die Abstandsregeln.