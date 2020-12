Corona Sinkende Zahlen in Hemer, steigende Inzidenz im Kreis

Hemer. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet zehn Neuinfektionen für Hemer. Da 15 Hemeraner wieder gesundet sind, sinkt die Zahl der Infizierten von 94 auf 89. Zudem zählt das Kreisgesundheitsamt 265 Kontaktpersonen. Vier Menschen in Hemer sind bislang an oder im Zusammenhang mit Corona gestorben. In der Pressemitteilung zu Freitag meldet der Kreis ebenso, dass fünf weitere Menschen im Kreis im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Sie stammen aus Altena, Iserlohn, Meinerzhagen, Werdohl und Nachrodt-Wiblingwerde. Kreisweit sind 92 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 6795 Märker angesteckt. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert steigt auf 183,3,