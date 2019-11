Schwermetalle durch alten Bergbau?

Deilinghofen. Das neue Baugebiet in Deilinghofen scheitert vorerst an hohen Entsorgungskosten wegen einer „geogenen Belastung“ des Erdreichs.

Häuslebauer hatten sich schon auf ein sonniges Neubaugebiet mitten im Grünen in Deilinghofen gefreut, doch die Bebauungspläne für „Auf der Sudheil“ verschwinden zunächst in der Schublade. Der Grund sind Bodenbelastungen, die die Erschließungskosten erheblich erhöhen würden. Der Investor hat einen Rückzieher gemacht.

Der Technische Beigeordnete Christian Schweitzer informierte den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr über den Rückschlag bei der Ausweisung neuer Wohngebiete. Im Frühjahr hatte der Rat das Bebauungsplanverfahren gestartet. „Auf der Sudheil“ ist derzeit noch Grün- und Ackerfläche zwischen Nieringser Weg und In den Grächten. Südlich ist in den vergangenen Jahren bereits das Baugebiet Im Hagen entstanden. 2,2 Hektar umfasst das Plangebiet für Ein- und Zweifamilienhäuser. Es liegt im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan für Wohnbebauung vorgesehen.

Über einen städtebaulichen Vertrag wollte die Stadt das Gebiet durch einen Investor erschließen lassen. Die vorbereitenden Bodenuntersuchungen haben nun allerdings eine „geogene Belastung“ ergeben. Blei, Zink und Cadmium sind nachgewiesen worden. Das Wort „Altlast“ nannte Christian Schweitzer nicht, obwohl es historisch durchaus zutreffend sein mag.

Von „geogenen Belastungen“ wird bei naturbedingtem erhöhten Schadstoffgehalt gesprochen. Die Böden gehen durch Verwitterung aus dem darunter liegenden Gestein hervor und weisen im Bereich von Erzlagerstätten und ihrem Umfeld naturbedingt teilweise deutlich erhöhte Metallgehalte auf. Durch Bodenbewegungen und - auswaschungen wird dieses Schwermetall verteilt. Es gibt somit keinen direkten Verursacher.

Historische Rennfeuerund Schlackenplätze

Ursache könnte der historische Erzabbau vor allem im Felsenmeer sein. Schon im 10./11. Jahrhundert gab es im heimischen Raum Hütten- und Schmiedeplätze sowie Rennfeuer auf den Gehöften. „85 Rennfeuerhütten kann man an Hand der Schlackenplätze im Raum Hemer jetzt noch deutlich ausmachen. Aufgrund der Größe und Anzahl dieser Plätze muss man annehmen, dass im Raum Hemer in über 100 Rennfeuerhütten Eisen geschmolzen worden ist“, schrieb Gerd Herchenröder über die mittelalterliche Eisenverhüttung. Mehrere Schlackenplätze sind Im Langenbruch und Am Ostenberg in Deilinghofen bekannt. Abgelagerte Schlacken haben einen Resteisengehalt von bis zu 50 Prozent. Sie könnten zu dieser geogenen Belastung beigetragen haben.

„Für die Bürger besteht keine Gefahr“, betont der Technische Beigeordnete. Beim Straßen- und Hausbau im Baugebiet müssten Teile des Bodenaushubs jedoch gesondert entsorgt werden. Wegen der höheren Kosten sehe der Vorhabenträger zum jetzigen Zeitpunkt davon ab.

Größerer Spielplatz im Baugebiet Geitbecke

Im Baugebiet Geitbecke wird der Bebauungsplan für den geplanten intergenerativen Spielplatz geändert. Der bisherige Spielplatz hat eine Größe von 790 Quadratmetern, mehr als doppelt so groß soll er werden. Das Grundstück für die Erweiterung hat die Stadt bereits erworben, 50.000 Euro für die Planung genehmigt. Für die Realisierung sind im kommenden Jahr 250.000 Euro im städtischen Haushalt veranschlagt. 2020 steht auch der Endausbau des Neubaugebietes an. Die letzte Asphaltschicht soll auf den Straßen aufgebracht werden. Diese Aufgabe hat die Stadt vom Erschließungsträger übernommen. 150.000 Euro sind eingeplant.

Eine Neuigkeit gab es auch für ein altes Bauvorhaben. Im Baugebiet Urbecker Bach konnte jetzt durch den Bau von zwei Erdwällen der Hochwasserschutz vollendet werden.