Hemer. Die Feuerwehr befreite nach einem schweren Verkehrsunfall eingeklemmte Autoinsassen.

Schwerer Unfall in Landhausen

Drei Schwerverletzte hat am Montag ein Frontalzusammenstoß auf der Landhauser Straße gefordert. Gegen 13 Uhr befuhr eine 63-jährige Hemeranerin mit ihrer 61-jährigen Beifahrerin die Landhauser Straße in Richtung Sümmern. Ihnen kam ein 76-jähriger Iserlohner mit einem Lieferwagen entgegen. Nach bisherigen Polizeiermittlungen kam die Kiafahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in Höhe des Hauses 98 mit dem Lieferwagen im Begegnungsverkehr.

Die Feuerwehr rückte mit Hauptwache und Löschzug Nord aus, um zwei eingeklemmte Personen mit der Rettungsschere zu befreien. Alle drei Autoinsassen wurden schwer verletzt. Ein angeforderter Hubschrauber konnte auf Grund der Witterungsverhältnisse nicht starten. Die beiden Frauen aus dem Kia wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hagen, der Senior ins Krankenhaus nach Iserlohn gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für über zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.