Hemer. Schlagersänger Marco überreichte 1700 Euro an die Christoffel Blindenmission.

Schlagersänger mit großem Herzen für blinde Menschen

Zum 26. Mal richtete Schlagersänger Marco in Bad Sassendorf eine Schlagerparty zu Gunsten der Christoffel Blindenmission aus, wieder war es ein toller Erfolg. 1700 Euro kamen bei dem Abend, an dem neben Marco – der in Hemer unter seinem richtigen Namen Norbert Bednarek an der Musikschule unterrichtet – viele andere Künstler auftraten, um sich für den guten Zweck stark zu machen. Marco ist seit vielen Jahren Botschafter der Christoffel Blindenmission, und für ihn ist diese jährliche Benefizveranstaltung eine echte Herzenssache. 30 Euro kostet eine Operation am Grauen Star, und diese Summe ist für Menschen in armen Ländern nicht aufzubringen. Der Erlös der Benefizgala geht an eine Klinik in Lahan in Nepal. „Damit können wir vielen Menschen diese Operation ermöglichen“, freut sich der 63-jährige Musikschullehrer, der das Geld im Rahmen des Tanztees im Tagungszentrum in Bad Sassendorf an die Vertreter der Christoffel Blindenmission überreichte.