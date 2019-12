Schauspielgeschichte schreiben

Die Felsenmeerstadt ist um einen kulturellen Verein reicher. „DAS Theater Hemer – Hobbyschauspielschule für Erwachsene“ bereichert das Angebot, das sich an Erwachsene ab 17 Jahren richtet. Momentan besteht das Ensemble aus acht Aktiven, hinzu kommen zwei Techniker. Wichtig ist den Mitgliedern rund um die erste Vorsitzende Renate Arnold sowie ihre Stellvertreterin Dagmar Mörschler die darstellende Kunst, das Erlernen und Trainieren der Schauspielkunst sowie allen voran der gemeinsame Freizeitspaß.

Einmal pro Woche wird geprobt und das schauspielerische Können ausgebaut. Dabei werden die Hobbyschauspieler professionell von den beiden Theaterpädagogen Sarah Koch und Cecil Bornfelder begleitet.

Nachdem die Vereinsmitglieder lange auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihre wöchentlichen Proben, immer dienstags von 19 bis 21 Uhr, waren, ist man mittlerweile fündig geworden.

Theatergruppe probt ander Deilinghofer Straße

Geschäftsmann Torsten Busch stellte seine Räumlichkeiten an der Deilinghofer Straße 35-37 gerne zur Verfügung. „Ich finde es toll, wenn jemand was für Hemer macht“, so Busch. Als soziale Gegenleistung für die Bereitstellung der Räume erwartet er, dass der Verein mit seinem Können beispielsweise in einem Altenheim andere Hemeraner unterhält. Und das würde der Verein natürlich gerne in naher Zukunft machen, schließlich ist es für jeden Schauspieler, sei es Profi oder Laien, das Größte, andere zu unterhalten.

Das erste große Stück vor öffentlichem Publikum plant die Hobbyschauspielschule für Ende kommenden Jahres. Es soll eine Komödie werden.

Beste Voraussetzungen für eine lustige Komödie liefert die Tatsache, dass die Regisseure von „Klarastrophe“ mit an Bord sind. Aber auch andere Genres sind in Zukunft denkbar, genauso wie eine Kooperation mit anderen kulturellen Vereinen oder Institutionen angestoßen werden soll.

Es soll über kurz oder lang ein abwechslungsreiches Jahresprogramm auf die Beine gestellt werden und nicht nur ein bis zwei Mal pro Jahr ein Stück dargeboten werden.

Den neuen Verein im Januar kennen lernen

Dazu muss der junge Verein natürlich wachsen. Um Werbung zu betreiben, wird daher im Januar zu zwei Schnupperabenden eingeladen. Sowohl am 7. als auch 14. Januar zwischen 18 und 21 Uhr sind Interessierte willkommen, den Verein kennenzulernen. Es werden nicht nur Mitstreiter auf der Bühne gesucht. Derzeit werden beispielsweise männliche Darsteller gesucht, aber auch sonst ist jeder willkommen. Ob Maske, Kostüme oder Backstage, überall können helfende Hände gut gebraucht werden.

Gemeinsam will man sich für noch mehr Kultur und Theater in Hemer stark machen und letztendlich in der Felsenmeerstadt Theatergeschichte schreiben, wobei sowohl Wert auf das schauspielerische Können als auch auf die Geselligkeit im Verein Wert gelegt wird.

In den sozialen Medien ist der neue Theaterverein auch schon vertreten. Auf der Internetplattform Facebook findet man den Verein unter dem Namen DASTheaterHemer. Dort gibt es stets aktuelle Informationen.