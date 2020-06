Sanierung der Fahrbahn auf 340 Metern

Hemer. Vollsperrung von der Einmündung B7 bis zur Teichstraße. Anliegerverkehr kann über die Hans-Meyer-Straße und Am Wernshagen fahren.

Die eine Baustelle ist beendet, die nächste folgt: Ab Montag, 29. Juni wird die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Auftragsverwaltung für den Märkischen Kreis eine Fahrbahnsanierung auf rund 340 Metern Länge durchführen – von der Einmündung B7 bis zur Einmündung Teichstraße. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung durchgeführt.

Die Umleitung (U3) führt aus Fahrtrichtung Hemer kommend über die B7 Richtung Iserlohn, B233 – L682 – K16. Nur der Busverkehr und der Rettungsdienst erhalten ein Durchfahrtsrecht. Sie können eigenständig eine Schranke am Anfang und Ende der Vollsperrung (Zufahrt von B7) bedienen. Der Anliegerverkehr kann die Geitbecke nur über die einmündenden Straßen erreichen, über „Hans-Meyer-Straße“ und „Am Wernshagen“.

Die Fahrbahnarbeiten werden in den kompletten Sommerferien durchgeführt. Die Gehwegarbeiten werden unter halbseitiger Sperrung voraussichtlich etwa drei Wochen nach den Sommerferien dauern. Die Stadt Hemer ist mit der Erneuerung des östlichen Gehweges auf Seite der Kirche an dieser Baumaßnahme beteiligt. Ebenfalls ist die Stadtentwässerung Hemer mit der Erneuerung einer Bachverrohrung an dieser Baumaßnahme mit im Boot. Vor allem die Asphaltbefestigung und die Straßenabläufe werden erneuert.