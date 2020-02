Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudi Müllenbach liest beim Hausfrauenbund

Hemer. Der Hausfrauenbund trifft sich am Donnerstag, 13. Februar, zur Monatsversammlung im Pfarrheim Christkönig. Beginn ist 15 Uhr. Referent an diesem Nachmittag ist der bekannte Buchautor Rudi Müllenbach. Er liest an diesem Tag aus seinem Buch „Blutige Lippe“. An diesem Nachmittag besteht für die Mitglieder auch die Möglichkeit, sich für die Tagesfahrt am 25. März zu „Petras Schokowelt“ nach Lippstadt anzumelden. Gäste sind dem Hausfrauenbund herzlich willkommen.