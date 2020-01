Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der Hans-Prinzhorn-Klinik eine große Rolle. So wird seit Mitte 2019 extrem darauf geachtet, so wenig Lebensmittel wie möglich wegwerfen zu müssen.

Frönsberg. In der Hans-Prinzhorn-Klinik wird Nachhaltigkeit groß geschrieben und unter anderem darauf geachtet, möglichst wenig Lebensmittel wegzuwerfen.

Respektvoller Umgang mit Lebensmitteln

Was einmal im Buffet angerichtet ist und nicht von den Patienten gegessen wird, landet im Müll. Zu schade, und im Sinne der Nachhaltigkeit auch nicht gut. In der Hans-Prinzhorn-Klinik startete Mitte des vergangenen Jahres die Initiative: „Wir haben Respekt vor Lebensmitteln“, und mit im Boot sitzen nicht nur Klinikleitung und das Küchenpersonal rund um Küchenleiter Artem Merjasov, sondern auch alle anderen Mitarbeiter der LWL-Klinik für Psychiatrie. „So etwas ist nur gemeinsam zu schaffen“, sagt Artem Merjasov, und Pflegedirektor Kai Schröder ist froh, dass es ein halbes Jahr nach der Kampagne schon gute Ergebnisse gibt.

Eigentlich sind die Ergebnisse sogar sehr gut, denn wurde noch Mitte des vergangenen Jahres 70 Gramm Biomüll am Tag produziert, sind es heute 30 Gramm – pro Patient, und davon gibt es 470 in der Klinik und den Wohngruppen. Hier wird deutlich, was man auch als große Einrichtung bewirken kann, wenn man den Gedanken Nachhaltigkeit in den Fokus rückt.

Große Auswahl für die Patienten bleibt

Der Weg war nicht ganz einfach aber dennoch zu schaffen. Die Auswahl am Buffet, an dem sich Patienten auf fast allen Stationen selbst bedienen ist groß, im Grunde genauso groß wie vorher. Acht Sorten Wurst, sieben Sorten Käse, fünf verschiedene Marmeladen. Den Patienten fehlt es in dieser Hinsicht an nichts, aber das Küchenpersonal arbeitet anders. Zum einen betrifft das die Bestellungen beim Metzger. Es wird jetzt nicht mehr in großen Paketen gekauft, sondern in kleineren, so dass einfach viel weniger Lebensmittel weggeworfen werden müssen. „Früher haben wir Wurst in 500 Gramm-Packungen bekommen, heute sind die Pakete halb so groß. Beim Käse sind wir von einem Kilo auf 400 Gramm-Pakete runter“, erläutert Artem Merjasov die neuen Bestellmengen. Auch die Butterpäckchen fassen nicht mehr 20, sondern 10 Gramm. Auf der einen Seite wächst jetzt allerdings in diesem Bereich der Plastikmüll, aber die Hygienevorschriften lassen einen anderen Einkauf bei bestimmten Lebensmitteln nicht zu.

In der Küche werden die Wagen fertig gemacht, die mit den Buffet- Zutaten auf die Stationen gebracht werden, abgestimmt mit dem Personal. Fehlt etwas, genügt ein Anruf, denn Nachschub gibt es in der Großküche immer. Auf den Stationen achtet das Personal darauf, dass es am Buffet immer erst dann nachlegt, wenn zum Beispiel die gefragte Wurstsorte nicht mehr da ist. Alles, was einmal auf dem Buffet landet, kann nicht wieder zurückgenommen und fürs nächste Buffet verwahrt werden. Wenn die Kühlkette einmal unterbrochen ist, müssen die Produkte weggeworfen werden.

Plakate hängen aufallen Stationen

Auch die Patienten werden darum gebeten, sich den Teller nur so voll zu machen, dass sie alles essen können. Ist immer noch Hunger da, steht dem zweiten oder dritten Gang zum Buffet nichts im Wege. „Werden Sie respektvoll satt“, heißt es zum Beispiel auf den Plakaten, die in der Hans-Prinzhorn-Klinik auf allen Stationen hängen. Aufgefallen ist in den vergangenen Monaten zudem, dass Patienten bestimmter Stationen gar keine Tagessuppe möchten. „Wir haben im Grunde die Tagessuppe gekocht, sie auf die Station geliefert und danach weggeschmissen“, schüttelt Artem Merjasov mit dem Kopf. So werden in der Großküche ganz andere Mengen gekocht, sich immer mit dem Stationspersonal abgestimmt.

Auch bei den Portionsgrößen wird heute unterschieden. „Wir haben hier Patienten aller Altersklassen. Von 18 bis hochbetagt. Und die essen einfach auch ganz unterschiedliche Mengen“, beschreibt Pflegedirektor Kai Schröder den Prozess, dass alle auch in dieser Hinsicht besser hinsehen.

„Wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen arbeiten wir nachhaltiger, zum anderen können wir den Patienten durch das eingesparte Geld mehr bieten“, so der Küchenleiter. So gibt es jetzt an drei und nicht mehr nur an zwei Tagen Kuchen, fast täglich ein Dessert und zu Weihnachten und Ostern kleine Geschenke in Form von Schoko-Weihnachtsmännern, Lebkuchen, Gebäck und Osterhasen. Das kommt natürlich bei den Patienten gut an, die ja meist nicht nur ein paar Tage in der Klinik behandelt werden, sondern mehrere Wochen in der Frönsberger Klinik verweilen.

Um zu zeigen, wie in der Großküche gearbeitet wird, wurden die Stationsleitungen und andere Interessierte eingeladen, dem 18-köpfigen Küchenteam über die Schulter zu schauen. „Das hat geholfen, die Prozesse zu verstehen“, so der Küchenchef, der sich freut, dass alles so gut läuft. Pro Tag werden 60 Kilogramm Kartoffeln zubereitet, dazu kommen 40 bis 45 kg Fleisch, pro Woche 15 kg Reis und knapp 1000 Eier. Viele Lebensmittel werden aus der Region bezogen und es wird darauf geachtet, dass der Großteil Gemüse unverpackt die Hans-Prinzhorn-Klinik erreicht. Einmal in der Woche zum Beispiel gibt es Eintopf. „Das machen wir montags mit frischen Zutaten und nicht mit dem, was am Ende der Woche noch da ist“, sagt Artem Merjasov.

Das Thema Nachhaltigkeit bleibt in der Klinik ein Dauerthema und wird zudem ausgeweitet.