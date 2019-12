Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reparatur-Café wieder am Samstag

Hemer. Das nächste Reparatur-Café findet nach der gelungenen Premiere wieder am Samstag, 7. Dezember, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Haus 34 in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung in Deilinghofen am Apricker Weg 21 statt. Zudem sucht das Reparatur-Café weiterhin ehrenamtliche Mitstreiter, die das Café vor allem im Elektro- und im Fahrrad-Bereich unterstützen wollen. Kontaktaufnahme ist möglich über die Website www.zwar-hemer.de oder per E-Mail unter repariereshemer@hotmail.com.