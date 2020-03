Repair-Café öffnet Samstag wieder am Apricker Weg

Deilinghofen. Das Repair-Café in Hemer öffnet wieder am kommenden Samstag von 14 bis 16 Uhr am Apricker Weg 32-34. Dort bieten fachkundige Mitarbeiter ehrenamtlich Rat und Hilfe an, um alten Schätzen, die niemand mehr reparieren will, vielleicht doch noch zu neuem Leben zu verhelfen. Auf besondere Anfrage werden noch ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die sich mit älteren oder neueren Uhren auskennen. Gut vorbereitet ist das Repair-Café-Team auf die kommende Fahrrad-Saison, die bald wieder beginnt. Zeit und Gelegenheit für das eine oder andere Gespräch bei Kaffee oder anderen Getränken und einer frisch gebackenen Waffel ist auch vorhanden.