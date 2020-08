Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Hemer. Zwei zeitgleiche Alarmierungen machten die Verstärkung der Hauptwache durch den Löschzug Nord und die Löschgruppe Mitte notwendig.

Die Kräfte der Hauptwache wurden zunächst gegen 13 Uhr zu einer Tragehilfe zur Iserlohner Straße alarmiert. Vor Ort war der Rettungsdienst damit beschäftigt, einen stark übergewichtigen Patienten zu versorgen, konnte diesen aber nicht alleine zum Rettungswagen befördern. Noch während des Einsatzes meldeten Bewohner eines Hauses am Eichenweg im Ortsteil Stübecken um 13.40 Uhr einen piependen Heimrauchmelder aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zusätzlich zu dem Alarm des Rauchmelders drang bereits Rauch aus der betroffenen Wohnung.

Sirenenalarm für den Löschzug Nord

Die Kräfte der Hauptwache rückten zunächst mit der Drehleiter aus und gaben Sirenenalarm für den Löschzug Nord. Die Drehleiterbesatzung leitete bereits vor dem Eintreffen der Freiwilligen Löschgruppen erste Maßnahmen ein. „Die Wohnung wurde geöffnet und auf mögliche Personen abgesucht. In der Küche fanden die Kräfte angebranntes Essen und beförderten die Pfanne schnellstmöglich aus der Wohnung. Personen befanden sich keine in der Wohnung“, berichtet die Feuerwehr. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, konnte die Einsatzstelle um 14.51 Uhr an die Polizei übergeben werden, und die 19 Kräfte der Feuerwehr rückten wieder ein. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Feuerwache durch 12 Kräfte der Löschgruppe Mitte besetzt.

In der Zwischenzeit wurde an der Iserlohner Straße ein spezieller Rettungswagen zum Transport übergewichtiger Patienten der Feuerwehr Dortmund alarmiert. Dieser nahm den Patienten auf und brachte ihn in ein Iserlohner Krankenhaus.