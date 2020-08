Radfahrer schützen

Hemer. Die GAH-Fraktion beantragt die Beschilderung derjenigen Hemeraner Straßen, die eine Nettodurchfahrts-breite von 4,50 Meter unterschreiten, mit dem neuen Überholverbotszeichen 277.1 zu versehen.

„Seit Ende April 2020 muss derjenige, der Radfahrer überholen will, einen Mindestüberholabstand von 1,5 Meter (außerorts 2 Meter) einhalten. Wenn man sich die Straßen von Hemer anschaut, wird dies teilweise eng bis unmöglich und bedeutet ein zwingendes gänzliches Überholverbot“, so die GAH. Künftig solle das neue Schild darauf hinweisen, wenn das Überholen von Zweirädern komplett verboten ist, was angesichts der realen Breite von vielen Hemeraner Straßen zwingend erforderlich sei, so die Grüne Alternative.