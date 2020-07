Rabatte für 2021 sollen Dauerkartenbesitzer entschädigen

Hemer. Der Sauerlandpark musste 51 Tage schließen und viele Veranstaltungen absagen. Nun werden die Dauerkartenbesitzer entschädigt.

Es hätte ein ganz besonderes Jahr im Park sein sollen: Den zehnten Geburtstag wollte das Team des Sauerlandparks ganz intensiv feiern. Doch nahezu alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden, der Park musste für 51 Tage schließen. „Aufgrund dieser Tatsache sehen wir es als selbstverständlich an, unsere treuesten Gäste für die Tage der Schließung, aber auch die abgesagten Veranstaltungen, zu entschädigen, denn sie haben beim Kauf ihrer Dauerkarte für ein Gesamterlebnis bezahlt, das wir so im Detail nicht möglich machen können“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

Weniger Dauerkartendurch Corona verkauft

So hat der Sauerlandpark an einer Lösung gearbeitet, wie die Dauerkartenbesitzer entschädigt werden können. Wichtig war dem Park eine möglichst kundenfreundliche Lösung, ohne dabei die eigenen finanziellen Herausforderungen dieser Tage aus dem Blick zu verlieren. „Auch wir haben weniger Dauerkarten als in den Vorjahren verkauft. Gleichzeitig konnten wir auch deutlich weniger Tagesgäste im Park begrüßen. Das schlägt sich natürlich in unseren finanziellen Rahmenbedingungen nieder“, so Bielawski weiter.

Bis zu 25 Prozent aufden Dauerkartenpreis

Aus diesen Erwägungen heraus hat sich der Park entschieden, allen Dauerkarten-Besitzerinnen und -Besitzern, die ihr Jahresticket bis zum 17. März gekauft haben, anzubieten, beim Neukauf für das Jahr 2021 zu sparen und eine Rabattstaffelung zu nutzen. Folgende Rabatte sind für Besitzer der Dauerkarten beim Neukauf möglich:Dauerkarte S (unabhängig ob Einzel-, Familien- oder Jugendkarte): 15 Prozent auf den Kartenpreis, Dauerkarte L 20 Prozent auf den Kartenpreis, Dauerkarte XXL 25 Prozent auf den Kartenpreis. Der Dauerkartenvorverkauf für das Jahr 2021 beginnt in diesem Jahr ausnahmsweise bereits am 17. Juli, allerdings ausschließlich im Ticketshop des Sauerlandparks. Ein Wechsel innerhalb des Dauerkarten-Systems ist möglich.„Wir glauben, dass wir mit diesem Angebot einen mehr als fairen Ausgleich schaffen. Wichtig ist zu betonen, dass diese Regeln ausschließlich für all diejenigen gelten, die ihre Dauerkarte vor dem 17. März, dem Tag der Schließung gekauft haben“, so Bielawski. All diejenigen, die aufgrund ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, eine neue Jahreskarte zu kaufen, können sich den prozentualen Rabatt über eine Härtefall-Regelung auszahlen lassen. Aktuell verkauft der Sauerlandpark für den Rest der Saison ausschließlich seine Dauerkarte S. Darin enthalten ist auch der Strandgarten, der heute eröffnet wird.

Ticketpreise sinken durchneue Mehrwertsteuer

Der Sauerlandpark gibt auch die Mehrwertsteuersenkung an die Besucher weiter. Eintrittstickets des Parks werden normalerweise mit sieben Prozent Mehrwertsteuer abgerechnet, in den kommenden sechs Monaten sinkt der Mehrwertsteueranteil auf fünf Prozent.

Die neuen Preise: Tageskarte Erwachsene statt 5 Euro nun 4,90 Euro, Tageskarte Studenten statt 4 Euro nun 3,90 Euro, Tageskarte Kinder/Jugendliche statt 2,50 nun 2,40 Euro. Die Dauerkarte S (Erwachsene) kostet statt 24 jetzt 23,50 Euro.