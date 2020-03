Hemer. Der CVJM-Posaunenchor Hemer hat in der Ebbergkirche sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Auftakt mit Flagge in historischer Aufmachung.

Mit dem Klang von Posaunen verbinden viele Leute feierliche und ehrenvolle Anlässe. Zu seinem 100-jährigen Jubiläum am Samstag in der Ebbergkirche packte der CVJM-Posaunenchor Hemer aber noch einmal eine Schippe drauf und sorgte für festliche Stimmung. Nicht nur mit der Musik begeisterten die jüngeren und älteren Blechbläser. Auch die Organisation und die mit dem Jubiläum verbundene Geschichtsforschung wurde an diesem besonderen Ehrentag sichtbar.

Schon von weitem sieht man der fast 200 Jahre alten Ebbergkirche an, dass etwas Besonderes im Gange ist. Weiße Banner mit dem roten CVJM-Dreieck flattern im Wind und weisen den Weg in das Gotteshaus. Im Inneren bietet sich ein ganz anderer Anblick als sonst. Statt in nach vorne gerichteten Reihen sind die Kirchenstühle in einer U-Form aneinandergereiht, der Altar wurde nach vorne gezogen.

Festlicher Einzug mit „Trumpet Voluntary“

Nachdem die Bläser Platz genommen haben, beginnt der Festgottesdienst mit dem Stück „Trumpet Voluntary“ von Jeremiah Clarke – dem Lied, das unter anderem auch zu der Hochzeit von Lady Diana Spencer und Prinz Charles ertönte. Feierlich schreiten Superintendentin Martina Espeloer und Pfarrer Thomas Braun zu ihren Sitzplätzen, hinter ihnen wird die Flagge des CVJM-Posaunenchores getragen.

Besonders an der Flagge ist, dass sie trotz der historischen Aufmachung nicht Jahrzehnte oder gar ein ganzes Jahrhundert alt ist. Im Gegenteil. Chorleiter Peter Michael Westhoff hat die Flagge mit den letzten Veränderungen erst einen Tag zuvor fertiggestellt. Drei Monate lang hat er daran gestickt. Ob die Flagge von vor hundert Jahren genauso aussah, weiß er trotz ausgiebiger Recherche nicht. „Bei dem Motiv habe ich mich an andere Jünglingsvereine zu der Zeit orientiert“, erklärt er. „Soli Deo Gloria“ – Gott allein sei die Ehre – ist auf den Stoff gestickt. Ebenfalls auf der Flagge sind das Zeichen für Ökumene, die Lutherrose und die Lyra.

Das Posaunenquintett des Jünglingsvereins

Das Historische greift auch der Pfarrer im Ruhestand Wilhelm Gröne auf und zitiert einen Deilinghofer Pfarrer, der zur Entstehungszeit des Chores den „Posaunenfesten“ einen „besonderen volkstümlichen“ Wert zuschreibt. Erste Erwähnung findet der Chor in den Protokollen des Presbyteriums im Jahr 1920 – damals noch als „Posaunenquintett des Jünglingsvereins“. Es gebe aber noch eine Vorgängerversion des Posaunenchores, den Mitglieder des CVJM-Chores zum ersten Mal auf einen Foto von 1899 entdeckt haben. Nachforschungen im Stadtarchiv haben ergeben, dass der im Jahr 1890 gegründete „evangelische Verein für Hemer und Umgebung“ ab 1893 auch einen Posaunenchor hatte.

Die Predigt hält zum besonderen Anlass Superintendentin Martina Espeloer. Darin beglückwünscht sie den Verein zum 100-jährigen Bestehen. „Schön dass sich der Chor aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammensetzt“, sagt sie. Ebenfalls lobt die Superintendentin das Engagement von Chorleiter Peter Michael Westhoff. Dieser freut sich auch, dass viele Gäste und ehemalige Mitglieder aus weiter Ferne zur Auftaktveranstaltung des Chorjubiläums gekommen sind. Wege führten unter anderem aus München oder aus Norwegen nach Hemer.

Zum Ende des Festgottesdienstes verwandelt sich das Innere der Kirche erneut. Die Stühle werden weggestellt, Fingerfood und Suppen gereicht. Und schon ist die Kirche für den anschließenden Empfang bereit.

Der Festgottesdienst stellt für den CVJM-Posaunenchor den Auftakt zum Jubiläumsjahr dar. Weitere Veranstaltungen folgen. Am 21. März nimmt der Posaunenchor zum Beispiel am Märkischen Kreis-Bläsertag teil.