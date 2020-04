Erfolgreiche Fahndung nach Sexualtäter vom Duloh

Hemer/Iserlohn. Auf dem Duloh hat sich ein Exhibitionist gezeigt und Kinder zu sexuellen Handlungen gedrängt. Die Polizeifahndung war erfolgreich.

Mit einem Fahndungsbild suchte die Polizei am Mittwoch nach einem Sexualtäter und hatte Erfolg. Gegen 16 Uhr konnte nach dem Hinweis einer Zeugin ein dringend tatverdächtiger 20-jähriger Iserlohner festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte just an jenem Ort, wo er am Vortag Kinder sexuell bedrängt haben soll.

Am Dienstag zwischen 17.40 und 17.50 Uhr hielten sich zwei Kinder im Waldgebiet auf dem Duloh zwischen der Verlängerung des Mühlenweges und dem Gewerbegebiet Corunna oberhalb des Fuß-/Radweges auf. Der Junge (12) und das Mädchen (13) saßen zunächst alleine auf der Bank. Der Tatverdächtige machte laut Polizeibericht im Nahbereich Liegestütze, setzte sich zu den Kindern und suchte Körperkontakt. „Kurz darauf entblößte er sein Glied und forderte das Mädchen zu sexuellen Handlungen auf“, schildert die Polizei. Eine zufällig anwesende Streife des Ordnungsamtes Hemer bemerkte den Vorfall. Die Kinder liefen dorthin und vertrauten sich an. Im Weggehen machte der 12-Jährige Fotos, die den Gesuchten von hinten zeigen. Er flüchtete in den Wald.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Sexualtäter. Foto: Privat / IKZ Hemer

Mit dem Foto fahndete die Polizei öffentlich – auch unter ikz-online.de – und hatte Erfolg. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Fahndung.