Pflegeberatungim Alten Amtshaus

Hemer. Die nächste Sprechstunde der Pflegeberatung des Märkischen Kreises in Hemer findet am Mittwoch, 23. September, im Alten Amtshaus (Raum 0.03, Ebene 0) statt. Dort steht Angela Lindenberg in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für alle Fragen rund um die Pflege zur Verfügung. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine telefonische Beratung ist die Pflegeberatung telefonisch zu erreichen unter 02352/966-7777 oder per E-Mail pflegeberatung@maerkischer-kreis.de. Die Sprechstunde findet unter Einhaltung der CoronaSchutzmaßnahmen statt. Eine Terminabsprache ist unter 02352/966-7123 möglich.