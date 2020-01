Ina Saini stellt ihre Kunstwerke bis Ende März in der Stadtbücherei aus.

Pavarotti, Tiere und Landschaften

Mit 17 Jahren entdeckte Ina Saini ihre Liebe zur Malerei, aber tatsächlich griff die heute 58-Jährige erst mit 30 Jahren zum Pinsel und fing an, selbst zu malen. Heute ist die künstlerische Tätigkeit aus ihrem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Ihre neue Ausstellung gibt es in der Stadtbücherei, und dort bietet sich dem Betrachter eine bunte Mischung ihrer Werke – im wahrsten Sinne des Wortes. „Warum ich so spät angefangen habe? Weil ich wahrscheinlich nie gedacht habe, dass ich es vielleicht könnte“, sagt die Hemeranerin.

Große Vorliebe für kräftige Farben

Ina Saini liebt Farben, kräftige Farbnen. Das fällt direkt beim ersten Betrachten der Bilder auf. Die ersten Arbeiten waren Landschaftsmotive in Aquarell, später kamen Öl- und Acrylwerke hinzu. Im Jahr 2003 beginnt sie in der Kunstschule von Brigitte Schaper, und die Leidenschaft zur Malerei ist bis heute ungebrochen. Sie male allerdings nur noch in der Kunstschule, denn zu Hause sei mittlerweile „alles voll“. Wie viele Bilder mittlerweile an den heimischen Wänden hängen, weiß die Künstlerin nicht. „Viele“, sagt sie und lacht.

Die Ausstellung in der Bücherei ist nicht die erste, schon mehrfach hat sie ihre Kunst anderen Menschen vorgestellt. Vor sieben Jahren schon einmal in der Hemeraner Bücherei. Tiere und Menschen stehen dieses Mal im Fokus. Auf der Suche nach schönen Motiven sucht die 58-Jährige gerne im Internet und malt sie dann nach. Ina Saini liebt starke Farben. „Pastelltöne findet man bei mir eher selten“, sagt die kaufmännische Angestellte, die ihre Werke bis Ende März in der Bücherei zeigt.

Esel sind die Lieblingstiere

Für die Hemeranerin ist die Malerei sehr wichtig. „Man kann sich richtig entspannen, sich in der Malerei verlieren und sich auf etwas ganz Konkretes fokussieren“, so die Hemeranerin. Aktuell in Arbeit ist eine neue Reihe, die den Titel „Schräge Vögel“ trägt.

Wer das Treppenhaus der Bücherei nach oben läuft, trifft nicht nur auf einen großen Elefanten, sondern auch auf Pavarotti, einen stolzen Pfau, einen Löwen oder einen blauen Schmetterling. Dazu kommen Esel, die Lieblingstiere der Künstlerin, ein japanisches Mädchen und auch ein Landschaftsbild mit dem Namen „Weites Land“.

Die Hemeranerin hat in den vergangenen 28 Jahren so viele Bilder entstehen lassen, dass sie damit begonnen hat, einige der Bilder, die ihr heute nicht mehr so gut gefallen, zu übermalen.