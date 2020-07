Opfer ist mittlerweile ansprechbar

Hemer. Der durch einen Stich schwer verletzte 20-jährige Hemeraner ist mittlerweile ansprechbar, verbleibt zur weiteren stationären Behandlung im Krankenhaus. In der Nacht zu Montag war der junge Mann auf der Straße Am Iserbach niedergestochen worden (wir berichteten).

Zeugen hatten am Sonntag um 23.04 Uhr die Polizei wegen einer lautstarken Auseinandersetzung auf der Straße in Höhe der Einmündung Unter dem Ufer alarmiert. Zeugen sprechen von zwei Gruppen, die aufeinander getroffen sind. Der 20-jährige Hemeraner blutete plötzlich durch eine Stichverletzung im Unterleib und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mordkommission Hagen liegen mittlerweile Zeugenhinweise vor, denen nachgegangen wird. Konkretere Angaben will die Polizei noch nicht machen. Die Ermittlungen würden noch ergebnisoffen geführt.