Hemer. Im Kindergarten Westig wurde das Weihnachtsdorf nach drinnen verlegt.

Nikolaus und Musik

Zum vierten Mal verwandelte sich der evangelische Kindergarten Stüps Westig am Samstag zu einem Weihnachtsdorf mit Basar und Programm. Während Freiluftveranstaltungen am dritten Adventswochenende unter dem Wetter litten, hatte man in der Einrichtung an der Uhlandstraße Glück, schließlich konnten die Räumlichkeiten genutzt werden.

150 Weihnachtsbäumeim Angebot

Lediglich der Weihnachtsbaumverkauf, bei dem 150 Nordmanntannen aus dem heimischen Sauerland in unterschiedlichen Größen angeboten wurden, fand draußen bei widrigen Verhältnissen statt. Trotzdem wechselte der Großteil der Bäume den Besitzer.

Drinnen im Kindergarten herrschte ein reges Treiben, was nicht nur Einrichtungsleiterin Sandra Fritsch, sondern auch Peter Giebels, den ersten Vorsitzenden des Förderverein, freute.

Ein kleiner, aber feiner Basar lud zum Stöbern ein. Handarbeiten, Dekorationen und Bastelarbeiten konnten hier erworben werden. Die kleinen Besucher konnten selbst kreativ werden, unter anderem wurde Kerzenziehen angeboten. Und auch der Nikolaus schaute vorbei. Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr der Auftritt der 58th Scottish Volunteers, die sogar eigens Weihnachtslieder ins Repertoire aufgenommen hatten.

Bei soviel Programm kann auch schnell mal Hunger und Durst aufkommen, aber auch dagegen war bestens gesorgt. Und da alles für den guten Zweck, die Kasse des Fördervereins, war, griffen die Besucher gerne gleich mehrfach zu.