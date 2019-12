Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolaus inder Almhütte

Hemer. Das gehört mittlerweile zum Weihnachtsfest schon dazu: Am Vormittag des Heiligen Abends treffen sich die Hemeraner zum gemütlichen Beisammensein in der Sauerlandpark-Alm. Vor dem Fest mit der Familie wird der Himmelsspiegel Treffpunkt für Freunde, Bekannte, Nachbarn und all diejenigen, die ihre Freundinnen und Kumpels schon lange nicht mehr gesehen haben. Der Glühwein ist heiß, der Nikolaus hat Überraschungen für die Kleinsten und auch für den musikalischen Rahmen ist gesorgt: Die Hemeraner Wirtshausmusikanten spielen auf. Weihnachtslieder und traditionell Bayrisches gehören zum Repertoire. Los geht es um 11 Uhr. Wer rechtzeitig gebucht hat, kann zuvor am Heiligabend-Frühstück teilnehmen.

Die Eisbahn ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am zweiten Weihnachtstag kann von 11 bis 19 Uhr Schlittschuh gelaufen werden.