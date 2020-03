Hemer. Vor allem das Selbstbild der von sexuellen Übergriffen im Netz Betroffenen will die ZfB-Zweigstelle in Hemer stärken.

In der Welt vieler Erwachsener sind die sozialen Netzwerke ein Instrument, mit dem man wahlweise Nachrichten verschicken oder sich mitteilen kann. Für einen Großteil der Jugendlichen ist es aber in der Regel mehr. Oft gibt es für sie keine scharfe Trennung zwischen dem Profil auf Snapchat oder Instagram und dem Leben auf dem Schulhof. Um besonders sexuelle Übergriffe über die sozialen Netzwerke therapieren zu können, will der Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen (ZfB) einen speziell eingerichteten Raum in der Zweigstelle am Nelkenweg einrichten. Die Finanzierung dafür kam am Freitag mit einer Spende über 6000 Euro von der Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“.

Rund 60 Fälle hat der ZfB im Bereich von seelischer Gewalt an Jugendlichen im Jahr 2019 eingeordnet, bei 30 davon handelt es sich um Fälle mit sexualisierter Gewalt. Und diese werden, so sagt es der Fachliche Leiter der ZfB Michael Röhrig, meist über die sozialen Netzwerke ausgeführt oder angebahnt. Über die virtuellen Känale können nicht nur Verabredungen hergestellt werden, die schließlich zu sexuellen Übergriffen an Minderjährigen führen. Auch das Senden von Geschlechtsteilen (sogenannte Dick-Pics) oder das Verbreiten von Nacktbildern gehören in den Bereich der sexuellen Übergriffe und können dem Opfer nachhaltig schaden.

Oft passiere es, dass sich vor allem junge Frauen unbedarft über Internetkanäle entblößen und nicht genau einschätzen können, welche Folgen dies haben kann. „Es ist ein vermeintlich risikoarmer Weg, weil man sich nicht gegenübersteht. Tatsächlich ist der Weg aber sehr risikoreich“, erklärt Michael Röhrig. Die Bilder könnten dann bald für jeden sichtbar sein, das Internet vergisst nicht.

Auch Beate Hahn, Teamsprecherin der Erziehungsberatungsstelle des ZfB in Hemer, kennt Fälle dieser Art. „Oft sind schüchterne Mädchen betroffen. Sie sind über das Internet vermeintlich nicht direkt sichtbar, aber können sich zeigen“, erklärt sie. Allgemein hat das ZfB festgestellt, dass sich Taten dieser Art über Internetkanäle immer mehr häufen. Auch Beschimpfungen oder andere Arten von Mobbing nehmen über die sozialen Netzwerke, so die Einschätzung des Zentrum, zu. Eltern rät Röhrig vor allem zur Prävention: „Das Thema Medienkompetenz ist ganz wichtig auf allen Ebenen“, sagt er.

Opfer bestimmen Umgebungim Therapieraum selbst

Der neue Raum der Zweigstelle am Nelkenweg soll Opfern von sexuellen Übergriffen helfen, wieder Kontrolle über die eigene Persönlichkeit und das eigene Selbstbild zu erlangen. „Die Opfer fühlen sich symptomatisch nicht wohl in der eigenen Haut, das kann zu einer Aversion gegenüber dem eigenen Körper führen“, sagt Röhrig. Im neuen Raum könne die betroffene Person deswegen so viel wie möglich selbst bestimmen. Die Farbe und die Helligkeit des Lichtes zum Beispiel, auch der Geruch und die Musik kann von der zu therapierenden Person selbst gewählt werden, ebenso wie der Abstand zum Therapeuten. Die Wände des Raumes sollen zudem farbig und mit rauer Oberfläche gestaltet werden.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, über Computerprogramme das eigene Bild verändern zu können. Aus diesem Grund soll es im Raum auch einen Greenscreen geben, mit dem sich die Person in einen bestimmten virtuellen Hintergrund setzen kann. Etwa im Sommer sollen die Arbeiten zu der Inneneinrichtung des Raumes fertig sein.

Die Stelle des ZfB in Hemer ist über oder der E-Mail-Adresse beratungsstelle-hemer@zfb-iserlohn.de erreichbar.