Baustelle Neue Verkehrsinsel in Landhausen

Landhausen. Die Erneuerung der Asphaltdecke und der Einbau geschwindigkeitsdämpfender Maßnahmen in Landhausen sind abgeschlossen.

Die Erneuerung der Asphaltdeckschicht und der Einbau geschwindigkeitsdämpfender Maßnahmen im Bereich Dorfstraße/Landhauser Heide/Am Osterbrauck sind abgeschlossen. Baudezernent Christian Schweitzer, Albrecht Buscher (Fachdienstleiter Verkehrsplanung und Straßenbau) sowie Projektleiter Volker Block überzeugten sich vor kurzem von der Umsetzungsqualität für den Verkehr aus Richtung Iserlohn-Sümmern, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Eine Verkehrsinsel und eine Verschwenkung der Fahrbahn soll Rasern auf dieser Strecke eine verringerte Geschwindigkeit näherbringen. Ab Juli folgt die nächste Baustelle zwischen B7 und Abzweig Teichstraße.

Nächste Baustelle auf der K 16 ist für Juli geplant

Ausgangspunkt der Maßnahme war laut Stadt, dass der Landesbetrieb Straßenbau NRW in Auftragsverwaltung für den Märkischen Kreis die Fahrbahndecke auf der K 16 in Höhe der Einmündung Am Osterbrauck auf etwa 160 Metern Länge erneuern wollte.

„Am Ortseingang wurde nun durch den Einbau einer seitlichen Insel einerseits und einer Querungsinsel für die Fußgänger in der Fahrbahnmitte andererseits eine Fahrbahnverschwenkung geschaffen, um den stadteinwärts fließenden Verkehr zu verlangsamen und einen gesicherten Überweg für die Fußgänger vom Osterbrauck zur Bushaltestelle zu schaffen“, erläuterte der Erste Beigeordnete vor Ort auf der neu errichteten Verkehrsinsel.

Für die Einbindung der Mittelinsel wurden die Gehwege beiderseits der K 16 erweitert und die Fahrbahnquerung mit einer Beleuchtung versehen. Darüber hinaus hat die Stadt Hemer auch die Bushaltestelle „Am Osterbrauck“ mit Fördergeldern des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) barrierefrei ausbauen lassen. Besonders gelobt wurde seitens der Verwaltung die gute Zusammenarbeit sowohl mit dem Märkischen Kreis als auch mit dem TV Landhausen und dem Eigentümer des an den Gehweg angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Feldes.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme betragen circa 170.000 Euro, hiervon entfallen etwa 66.000 Euro auf die Stadt Hemer. Auf die nächste Baustelle auf der K 16 müssen sich die Landhauser bereits einstellen. Ab Juli 2020 werden zwischen B 7 und Abzweig Teichstraße die Fahrbahn und der östliche Gehweg erneuert. Diese Maßnahme muss laut Angaben der Stadt aufgrund der begrenzten Fahrbahnbreite unter Vollsperrung erfolgen. Die Bauzeit schätzt die Stadt auf rund sechs Wochen ein.