Neue Grabfelder sollen der Anonymität entgegenwirken

Hemer. Auf dem evangelischem Friedhof an der Kantstraße gibt es jetzt neue Grabfelder.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hemer geht mit der Zeit und das auch an einem Ort, wo das Leben endlich ist. Auf dem Friedhof an der Kantstraße gibt es seit Neuestem die Möglichkeit der Bestattung auf Wahlgräbern für Partner mit Pflege durch die Kirchengemeinde. Die zwei Grabfelder sind in Zusammenarbeit von der Friedhofsverwaltung und der Firma Steffens erstellt worden.

Die eigentliche Idee hierzu hatte Friedhofsverwalter Robert Bluhm. Auf den zwei Feldern gibt es 32 Gräber für insgesamt 64 Personen. Pro Partnerfeld werden jeweils zwei Grabsteine aufgestellt, die wie auch die Pflege im Preis inbegriffen sind – also ein Komplettangebot. Durch die Grabsteine wird der Anonymität entgegengewirkt und Angehörige haben so die Gelegenheit zur Trauerbewältigung vor Ort.

Ginkgo-Bäume und einegespendete Bank

Die neuen Grabfelder sind direkt neben den Ende 2018 errichteten Reihengräbern mit Pflege am Baum zu finden. In den kommenden Wochen werden in der Mitte der neuen Grabfelder noch Ginkgo-Bäume gepflanzt. Am Rande der Grabfelder besteht jetzt schon die Möglichkeit, sich auf einer von Steinmetz Peter Steffens gespendeten Bank niederzulassen. Nicht nur Pfarrer Bernd Bartelheimer ist froh über das neue Angebot. Robert Bluhm betont im Gespräch mit der Heimatzeitung die Vorteile der neuen Grabfelder: „Sie sind günstig und übersichtlich. Außerdem sind so würdevolle Bestattungen und Abschiede möglich“, so Bluhm.