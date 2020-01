Hemer. Das Haus Bollweg am Marktplatz wird abgerissen. Für ein geplantes Wohnhaus muss der Bebauungsplan geändert werden.

Nach über 200 Jahren rollen Abrissbagger an

Nur noch für wenige Tage wird der Marktplatz so aussehen, wie ihn die Hemeraner seit Jahren kennen, dann wird eine große Lücke das Bild verändern: Das Haus Bollweg soll bis Ende des Monats abgerissen werden. Eines der letzten über 200 Jahre alten Gebäude in Oberhemer verschwindet damit. Bis Freitag läuft noch der Ausverkauf im Geschäft „Mode & Kunst“. Mit der Räumung des Ladenlokals ist dann der Weg frei für die Abrissbagger. Der Rest des Hauses steht bereits seit längerer Zeit leer.

Der Streit um den Denkmalschutz des Hauses Bollweg hat den Jahresbeginn 2019 geprägt. Nach dem Verkauf der Immobilie war die Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe eingeschaltet worden. Bis dahin war die etwaige Denkmalwürdigkeit des Gebäudes nie geprüft worden. Seit 1986 war die Fläche laut Bebauungsplan für den Gemeinbedarf wie den Bau eines Kommunikationszentrums/Ratssaales vorgesehen, das Wohnhaus für den Abriss eingeplant. Für den Investor Georg Verfuß kam die Diskussion völlig überraschend, sei doch ein Denkmalschutz nie ein Thema gewesen. Erhaltenswerte Häuser habe er stets saniert, doch dieses Einfamilienhaus sei hochsanierungsbedürftig.

Streit um denDenkmalschutz

Während die LWL-Denkmalpflege in dem bürgerlichen Wohnhaus aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen ein Denkmal sah, lehnte die Stadt als Untere Denkmalbehörde die Unterschutzstellung im Februar 2019 ab. Auf einen Ministerentscheid wurde verzichtet. „Der Verlust dieses geschichtsträchtigen Gebäudes in exponierter Lage würde sich nachteilig auf den gesamten Marktplatz auswirken“, urteilte der Bürger- und Heimatverein. Auch dessen Petition an den Landtag brachte keine Wende.

Somit gibt es seit April 2019 keinen Denkmalschutz für das Haus Bollweg, es kann jederzeit abgerissen werden. Die entsprechende Abrissanzeige hat Bauunternehmer Georg Verfuß schon im vergangenen Jahr bei der Stadt eingereicht, in Kürze sollen die Bagger anrollen. Das Gelände soll dann geebnet und eingezäunt werden.

Bis dort etwas Neues entsteht, dürften nämlich Jahre vergehen. Für die geplante Wohnbebauung muss zunächst der Bebauungsplan für die rund 1,5 Hektar in bester Innenstadtlage geändert werden. Das wird mit Beteiligung der Öffentlichkeit über ein Jahr dauern. „Es soll ein sehr attraktives Gebäude entstehen“, betont Georg Verfuß. Zu den ersten Ideen gehören ein Café/Bistro im Erdgeschoss und gemeinschaftliches Wohnen für Senioren. Der Neubau soll den Marktplatz abrunden.

Gesamtareal mit derStadtbücherei im Blick

Bei der Bebauungsplanänderung hat die Stadt die komplette Fläche vom Marktplatz bis zum Parkplatz An der Steinert und bis zur Türmchenvilla im Blick. „Wir untersuchen das Gesamtareal und stehen erst ganz am Anfang“, sagt der Erste Beigeordnete Christian Schweitzer. Mit einfließen sollen die Planungen für die Regionale 2025, die ja eine Sanierung der Stadtbücherei und Attraktivierung des angrenzenden Parks vorsehen. Der zeitnahe Abriss sei besser als ein langer Leerstand und Verfall des Gebäudes, so Schweitzer.

Rückblende Foto: Privat / IKZ Hemer

Mit dem Abriss des Hauses Bollweg verschwindet das letzte historische Gebäude direkt am alten Marktplatz der Stadt. Die Denkmalpfleger gehen von einem Bau vor 1870 aus. Aus der Geschichte des Hauses ist in Hemer bekannt, dass es von der Familie Prinz bewohnt worden ist, jedoch nicht wie lange.

Die 1868 gegründete Nietenfabrik Gebrüder Prinz befand sich hinter dem Haus, sowie hinter der 1899 von August Prinz erbauten Türmchenvilla und der 1910 von Otto Prinz erbauten Villa, der heutigen Stadtbücherei. Hinter dem Haus Bollweg verlief der Obergraben der Hedhofschen Mühle. Er wurde für die durch Wasserkraft betriebenen Maschinen benötigt. Das historische Brückengeländer steht heute noch unscheinbar am Straßenrand. Um die Jahrhundertwende wurde die Fabrik zu klein, August Prinz baute zwischen dem Kamp, Spiethländerweg und Bahnhof neu. Die neue riesige Prinz- und später Hoesch-Fabrikanlage ist in den 70er Jahren für den neuen Stadtkern und das Hallenbad abgerissen worden.

Am Haus Bollweg befand sich der erste Wochenmarkt in Oberhemer. Er fand seit 1871 vor dem damaligen Hoebornschen Laden an der Hauptstraße 72 statt. Dort zog später das Kolonialwarengeschäft Carl Graumann ein. Das Haus Graumann ist damals als eines der ersten historischen Häuser für die Begradigung der Hauptstraße abgerissen worden.

Auch das Haus Bollweg blieb nicht in seinem ursprünglichen Zustand. 1930 und 1950 erfolgten Anbauten, der repräsentative Wintergarten wurde abgerissen.

Von alten Häusern rundherum stehen nur noch die Stadtbücherei und die Türmchenvilla. Seit den 60er Jahren wurden im Rahmen der Stadtkernsanierung das oberhalb liegende „Wohnhaus mit der Sonnenuhr“ An der Steinert, viele Fachwerkhäuser und die Clarfeld-Villa gegenüber abgerissen.