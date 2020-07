Musikfreunde lernen „Kiwi Dream Rock“ kennen

emer. Mathew James White gastiert im Sauerlandpark und unterhält mit chilligen, aber auch rockigen Melodien .

HEndlich einmal perfektes Wetter für einen musikalischen Sommerabend im Sauerlandpark. Am Donnerstagabend verwöhnte das Wetter die Musikfans, die sich aufgemacht hatten, um in Hemers größtem Garten den extra langen Sommerabend zu verbringen. Auch wenn die Corona-Pandemie den Soundgarten im Biergarten am Himmelsspiegel derzeit unmöglich macht, auf chillige Musik zum Feierabend muss donnerstags nicht mehr verzichtet werden. Zwischen Rosengarten und Mini-Phänomenta sorgt in den Themengärten in dieser Zeit der Entbehrung Unplugged-Musik für Unterhaltung und Untermalung beim Plausch mit anderen.

Musiker stammtaus Neuseeland

Diesmal gastierte der sympathische Musiker Mathew James White mit seinen Liedern in der Felsenmeerstadt. Der gebürtige Neuseeländer kam vor mehreren Jahren nach Deutschland und ließ sich in der Bundeshauptstadt nieder.

Von dort aus zieht er los durch ganz Europa, um die Zuhörer mit seinem selbsternannten „Kiwi Dream Folk“ zu begeistern. Im Stile von Passenger oder Ed Sheeran hat White eingängige, chillige und aber auch zum Teil rockige Melodien im Repertoire. Eine Musik, die natürlich auch bestens zu einem lauschigen Sommerabend passt, wenngleich sie gegen die Geräuschkulisse eher schlecht ankam.

Donnerstag kommt das Duo „2you“ nach Hemer

Die vielen Besucher der extra langen Sommerabende, die in den letzten Wochen sehr vom Wetter gebeutelt waren, genossen den gelungenen Abend sichtlich. Einige trafen sich mit Freunden zum Plauschen, andere verbrachten den Abend mit der Familie und das natürlich alles unter der Einhaltung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen. Noch bis Ende August bietet der Sauerlandpark den Besuchern die Alternativ-Veranstaltung an.

Am kommenden Donnerstag dürfen sich die Musikliebhaber auf das Duo „2you“ aus dem Ruhrgebiet freuen. Dirk Böhmer und Simone Voß wollen das Publikum mit Musik und ihren gewaltigen Stimmen begeistern.