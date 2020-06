Musikalischer Sommerabend in den Themengärten

Hemer. Der Sauerlandpark lädt unter Beachtung der Corona-Regeln zum ersten musikalischen Sommerabend ein.

Obwohl ein Ende der Corona-Pandemie noch immer nicht absehbar ist, verändern die Lockerungen das Leben der Menschen in positiver Weise. Immer mehr wird möglich, was mehr Lebensqualität bringt. Das gilt ab dieser Woche auch für den Sauerlandpark Hemer. Ab Donnerstag wird der Park seine Öffnungszeiten wieder bis zum Einbruch der Dunkelheit ausdehnen.

Korrektes Verhalten der Besucher

„Wir als Sauerlandpark sind und bleiben dafür verantwortlich, dass unsere Gäste sich an die jeweils bestehenden Corona-Regeln halten. Das haben alle Besucherinnen und Besucher in den letzten Wochen auf ganz beeindruckende Art und Weise getan“, freut sich Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski. Jetzt kann Hemers größter Garten wieder bis zum Einbruch der Dunkelheit öffnen – mit der ausdrücklichen Bitte, die geltenden Regeln weiter einzuhalten. Gleich am ersten Parkabend am heutigen Donnerstag, dürfen sich die Besucher über einen musikalischen Sommerabend in den Themengärten freuen. „Wir möchten ganz deutlich machen, dass es sich dabei nicht um einen Stadtwerke Hemer Soundgarten handelt – nur an einem anderen Ort. Den dürften wir, in normalen Dimensionen noch immer nicht veranstalten. Wer allerdings einen gemütlichen Abend in den Themengärten mit den allerbesten Freunden genießen und dabei ein bisschen entspannen will, der kann das tun“, lädt Thomas Bielawski: herzlich in den Park ein. Los geht es ab 19.30 Uhr.

Längere Öffnung der Gastronomie

Die Gastronomie Flora bleibt an diesem Abend ebenfalls länger für die Gäste geöffnet. Der Biergarten direkt vor dem Flora ist nicht geöffnet. Für die Musik sorgt an diesem Abend der Hemeraner Liedermacher Jürgen Koch-Janson