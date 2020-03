Museum „puck“ bis Ostern geschlossen

Hemer. Das Eishockey-Museum „puck“ am Sauerlandpark bleibt aufgrund der Corona-Situation bis einschließlich Ostern geschlossen. Der Vorstand des Museums, bestehend aus Peter Rymarzik, Klaus Köhler und Rainer Tüttelmann, habe sich, so die Mitteilung, in den vergangenen Tagen und mit der aktuellen Situation befasst und viel miteinander telefoniert. Da die Verantwortung dem Helferkreis und den Besuchern gegenüber gelte, habe sich der Vorstand dazu entschlossen, das Eishockey-Museum bis einschließlich Ostern zu schließen. Geöffnet wird somit wieder nach Ostern. Das Eishockey-Museum bleibt darauf bis Sonntag, 14. Juni, geöffnet. Die Verantwortlichen hoffen, dass das Museum vom 11. bis 14. Juni zu den Feierlichkeiten im Sauerlandpark geöffnet hat. Danach wird das Eishockey-Museum aber für einen Monat geschlossen, um einige Umgestaltungen vorzunehmen. Am Samstag, 18. Juli, wird wieder geöffnet. „Rechtzeitig genug, um Appetit auf die neue Roosters-Saison zu machen“, so die Organisatoren.