Morgenchor singt wieder in der Ebbergkirche

Hemer. Der Morgenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemer trifft sich wieder regelmäßig. Die Treffen finden in der Ebbergkirche mit Wahrung der Abstandsregeln statt. Nächster Termin ist der 16. September ab 10 Uhr in der Ebbergkirche. Die Zusammenkunft am 7. Oktober muss leider ausfallen – als Ersatztermin bietet Kantorin Meike Pape Mittwoch, 21. Oktober, ab 10 Uhr an. Danach geht es nach dem gewohnten Terminplan weiter. Herzlich eingeladen sind auch neue Mitglieder.

Wer Freude am gemeinsamen Singen von Volksliedern und kleinen mehrstimmigen Sätzen hat, möge gerne dazu kommen. Es wird um vorherige Anmeldungen unter 0157/86553006 bei Meike Pape gebeten.