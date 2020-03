Mittagstisch-Preis des Vereins „Iss mit“ bleibt stabil

Hemer. Der Verein bietet immer montags Essen für Geringverdiener, Hartz-4-Empfänger und Menschen mit geringer Rente an.

Immer montags bietet der Verein „Iss mit“ für Personen mit geringen Einkommen, Hartz-4-Empfängern und Menschen mit geringer Rente einen Mittagstisch an. Der dafür erhobene Preis von zwei Euro kann auch in diesem Jahr gehalten werden, wie Vorsitzende Steffi Zeiske auf der Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche mitteilte. Ebenso wurde ein neuer Vorstand gewählt. Veränderungen gibt es bei der Position der Schriftführerin: Erika Breder übernimmt das Amt von Heidi Burris.

Steffi Zeiske wies in ihrer Rede vor allem auf einige größere Spenden hin, die für den Verein, der sich zum großen Teil über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert, sehr wichtig sind. Durch die Promi-Autowaschaktion von Car Wash, Edeka und der Heimatzeitung im Mai seien zum Beispiel 1450 Euro zusammengekommen. Weiterhin nannte die Vorsitzende das durch den Lions-Club gesponserte Grillfest im Juli, die Spende von Grillwürsten und Steaks durch die Europaschule nach dem Schulfest und die Erntedankgaben der Kinder des Kindergartens Mühlackerweg.

Im Sommer besteht der Verein seit 15 Jahren

Gegen Ende des Jahres sorgte der von Michael Topp organisierte Verkauf alter Adventskalender für eine weitere Spende von 502 Euro. Ein Euro pro verkaufter Karte des durch Radio MK ausgerichteten vorweihnachtlichen Rudelsingens soll ebenfalls noch den Vereinen Iss mit und Lichtblicke gespendet werden. Die Pizzeria Toni sponserte ein Nikolausessen. „Wir sind unseren Sponsoren für die finanziellen Hilfen und auch für die vielen Lebensmittelspenden sehr dankbar“, sagte die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins.

Neben den Mittagstischen hat der Verein 18 Mal Obst und Gemüse an die Gäste ausgegeben, Lebensmittelgutscheine von je 20 Euro wurden an 62 Gäste ausgegeben. Diese Gutscheine bekamen ausschließlich Bezieher von Hartz IV, Grundsicherung oder nachgewiesener kleiner Rente.

In diesem Jahr will der Verein öfter mit einem Waffelverkauf Geld sammeln. Außerdem findet am 7. März um 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins im Lokvogel statt. Ein weiterer wichtiger Termin in diesem Jahr ist das 15-jährige Bestehen des Vereins am 6. Juni. Dies soll am darauffolgenden Montag am 8. Juni mit einem besonderen Essen für die Gäste gefeiert werden.