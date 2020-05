Mit Tempo 87 durch die Ortschaft

Hemer. Auch an Sonn- und Feiertagen muss mit Radarkontrollen gerechnet werden. Am Mai-Feiertag hatten das viele Autofahrer offenbar vergessen. So gab es auf der Mendener Straße am Morgen 35 Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der höchste Messwert lag bei Tempo 87 innerhalb geschlossener Ortschaft. Auf der Deilinghofer Straße waren in einer Stunde sieben Verwarngelder fällig. Der Spitzenwert lag dort bei Tempo 71. Auf der Märkischen Straße verhängte die Polizei 20 Verwarngelder. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.