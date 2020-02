Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Tempo 106 über die Bundesstraße 7

Hemer. Ein Raser hat auf der Bundesstraße 7 unter Beweis gestellt, warum Radarkontrollen notwendig sind. Mit Tempo 106 fuhr er auf der Märkischen Straße durch die geschlossene Ortschaft. Auch an Sonntagen misst die Polizei Geschwindigkeiten, so wurden am 2. Februar auf der Märkischen Straße 592 Fahrzeuge gemessen. 19 Fahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, ein Raser wurde angezeigt. Für den traurigen Rekord mit Tempo 106 muss er mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten und mindestens 280 Euro Bußgeld rechnen.