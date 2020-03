Mit Feuereifer für spannende Kurzgeschichten begeistern

Hemer. Bei ihrem ersten Vorleseabend in der Stadtbücherei präsentierten die Mitglieder der Kurzgeschichten-AG ihre Werke.

In einer Projektwoche entstand am Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium die Idee für einen Geschichten-Workshop. Daraus hat sich mittlerweile unter der Leitung von Lehrerin Gabriele Willers eine Arbeitsgemeinschaft gefunden. Auch wenn Gabriele Willers eigentlich Politik und Englisch an dem Gymnasium unterrichtet, hat sie eine Leidenschaft für Kurzgeschichten und die Betreuung des Projekts daher gerne übernommen. Und auch die fünf Schülerinnen Rona Böhm, Lina Grenz, Luisa Schneider, Emely Voß und Paula Bisigo, alle aus der neunten Jahrgangsstufe, sind mit Feuereifer dabei. Und das stellten sie bei einem Vorleseabend jetzt unter Beweis.

Die jungen Nachwuchsautorinnen, bei denen gewiss etwas Lampenfieber zu spüren war, hatten sich Verstärkung ins Boot geholt. Einerseits war Siebtklässler Johannes Stöffer mit von der Partie. Er ist Sieger des Vorlesewettbewerbs auf Kreisebene und Teilnehmer am Vorlesewettbewerb auf Bezirksebene. Er eröffnete den Abend, indem er einen Auszug aus dem Jugendroman „Teslas grandiose verrückte und komplett gemeingefährliche Weltmaschine“ von Neal Shusterman und Eric Elfman las. Danach präsentierten die jungen Nachwuchsautorinnen ihre Kurzgeschichten und bewiesen dabei, dass sie trotz ihres jungen Alters bereits sehr talentiert sind. Geschichten, aber auch Gedichte, wie „Kämpfe“, „Monster“ und „Ich will“ begeisterten die über 30 Zuhörer, unter ihnen auch Schulleiter Prof. Dr. Jörg Trelenberg.

Zuschauer durftenselbst aktiv werden

Aber nicht nur die Kurzgeschichten trugen zur Unterhaltung bei. So sorgte eine Jazz-Combo rund um Musiklehrer Jörg Segtrop am Klavier für musikalische Begleitung. Zu hören waren Noah Kirchner am Saxophon, Julian Frenck an der Klarinette und Querflöte, Jim Varendorff am Bass, Nicolas Ferguson am Schlagzeug und Lara Lieske an der Trompete. Die Zuhörer waren aber nicht nur zum Genießen von Literatur und Musik eingeladen. Sie durften in der Pause auch selbst aktiv werden. An Stellwänden präsentierten die Schülerinnen ihre „Short-Shorts“, ganz besonders kurze Kurzgeschichten. Das Publikum durfte dabei wie beim „Social Writing“ Kommentare zu den Zeilen hinterlassen.

Und wer bei den Kurzgeschichten auf den Geschmack gekommen war, der konnte auch eine der Anthologien mit zahlreichen weiteren Kurzgeschichten zum Lesen für daheim erwerben. Natürlich würde sich die Kurzgeschichten-AG des Gymnasium über weitere Teilnehmer freuen. Auch wenn Moment alle Teilnehmerinnen aus der neunten Jahrgangsstufe kommen, ist die AG für alle Schüler des Woeste-Gymnasiums offen.