Millionen-Projekt ist im Zeitplan

Der Baufortschritt an der Lungenklinik ist deutlich erkennbar. Im Anbau in Richtung Kantstraße wird sich künftig der Eingangsbereich befinden.

Hemer. Die Lungenklinik investiert 19 Millionen Euro. Lieferengpässe sind trotz der Corona-Krise bislang ausgeblieben.

Das Großbauprojekt an der Lungenklinik Hemer läuft nach Aussagen des Architekturbüros Vedderplan Gesamtplanung GmbH trotz der Corona-Pandemieweiter nach Plan. „Die Sorge um mögliche Lieferengpässe bei Baumaterialien war unbegründet“, äußert sich Peter Berndes als leitender Architekt zum aktuellen Baufortschritt. „Wir hatten aufgrund der Krisenlage mit Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten gerechnet.“ So spricht Berndes von Glück, dass in dieser besonderen Zeit Großlieferungen wie Steine und Beton sowie Fertig- und Halbfertigteile bisher regelmäßig und fristgerecht an der Lungenklinik ankommen.

19 Millionen Euro investiert die Klinik in Erweiterung und Modernisierung. Der Eingang der Klinik soll an die Frontseite in Richtung Kantstraße verlegt werden. Von dort aus erreichen Patienten und Besucher über drei Bettenaufzüge alle Etagen der Lungenklinik. Alle Ebenen des Gebäudes sollen zukünftig problemlos und barrierefrei von diesem Ausgangspunkt erreicht werden können. Zudem wird der Südflügel in Richtung Innenstadt von zwei auf vier Geschosse aufgestockt und noch einmal gespiegelt. . Auch die übrigen Ebenen 4 und 5 will die Klinik kernsanieren.

Schutzvorkehrungenfür die Bauarbeiter

Für die Bauarbeiter seien erweiterte Schutzvorkehrungen getroffen worden, so dass die bestehenden Anforderungen zum Abstand halten und Hygieneregeln eingehalten werden können, teilt die Klinik mit. So können die Bauarbeiter in einem eigenen Sanitärcontainer regelmäßig die Hände waschen, insbesondere vor und nach den Pausen. Zusätzlich installierte Aufenthaltscontainer sorgen für den nötigen Abstand während der Pausen. Außerdem wurden die Bauarbeiter aufgefordert, auf sonst übliche Fahrgemeinschaften zur Baustelle zu verzichten.

Das Architekturbüro zeigt sich laut Mitteilung aus der Lungenklinik zuversichtlich, was die weiteren Bauplanungen des Neubauteils angeht. Derzeit erfolgt die Klinikerweiterung planmäßig überwiegend im Außenbereich. Die Planungsbeteiligten hoffen, dass in spätestens sechs bis acht Wochen die Arbeiten im Innenbereich in den bestehenden Bettenstationen fortgesetzt werden können.

Zehn Covid-19-Patientenwerden behandelt

In der Lungenklinik werden aktuell fünf positiv-bestätigte Covid-19-Patienten auf der Intensivstation beatmet; ihr Zustand ist als stabil einzustufen. Fünf weitere Positivfälle werden auf der Isolierstation versorgt. Zwei Patienten konnten mit einem Negativnachweis geheilt entlassen werden.

Bei den erkrankten Klinikmitarbeitern habe sich die Lage entspannt, teilt die Klinik mit. Am Freitag seien nur noch fünf Mitarbeiter mit positivem Coronavirus-Nachweis in häuslicher Quarantäne. Ihnen gehe es gut. Vier weitere Mitarbeitende seien noch als Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung.