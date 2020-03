„Memories of Jazz“ in der Kunstkapelle

Hemer. Konzert der Band am 28. März mit Gastsängerin in der Pero-Kunstkapelle.

Die Band „Memories of Jazz“ tritt am Samstag, 28. März, in der Pero-Kunstkapelle auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Band spannt, so die Mitteilung der Kunstkapelle, einen weiten musikalischen Bogen von den Swingklassikern der 30er Jahre über Latin-Jazz-Stücke bis hin zu originellen Pop-Jazz-Bearbeitungen der Gegenwart.

Verstärkt wird Memories of Jazz mit der Gastsängerin Ruth Fongern aus Menden, die mit ihrer souligen Stimme im Jazz und Swing eine neue Musikrichtung für sich gefunden hat. Ziel der Veranstalter ist es, die Menschen zu berühren und in positive Stimmung zu versetzen.

Weitere Informationen gibt es unter www.memoriesofjazz.de. Gleichzeitig werden Bilder der Mendenerin Almut-Maria Köster zu sehen sein. Karten gibt es für 12 Euro im Buchladen am Markt oder bei Petra und Robert Bluhm unter 02372/509849.