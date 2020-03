MdL-Sprechstunde diesmal online

Hemer. Die traditionelle Bürgersprechstunde des CDU-Landtagsabgeordneten Marco Voge im Wahlkreisbüro am Gesundheits-Campus Sauerland kann aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Stattdessen erfolgt eine Online-Bürgersprechstunde („Facebook live“). Die digitale Bürgersprechstunde findet am Montag, 30. März, von 17 bis 18 Uhr statt. Unternehmer, Vereinsvertreter und Privatpersonen können in dieser Zeit – und selbstverständlich auch im Vorfeld und im Nachgang der Facebook-Live-Sprechstunde – Fragen via Facebook (https://de-de.facebook.com/marco.voge/) oder per E-Mail (info@marco-voge.de) stellen.