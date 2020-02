Vieldiskutiert und bald ist sie da: die Masern-Impfpflicht. Wer sein Kind in Kita oder Schule schicken will, muss zuerst den entsprechenden Eintrag im Impfpass nachweisen. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, dem droht ein Bußgeld, ein Verlust des Betreuungsplatzes oder auch der Arbeitsstelle. Aber was kommt jetzt genau auf die Hemeraner Eltern und ihre Kinder zu?

„Erstmal gilt diese Pflicht jetzt ab dem 1. März für alle, die dann neu in eine Kindertagesstätte oder Schule aufgenommen werden“, erklärt Peter Brühmann, Fachbereichsleitung Jugend, die erste Frist des neuen Impfgesetzes. Eine zweite wichtige Frist betrifft dann alle Kindergartenkinder, Schüler und auch Angestellten in öffentlichen Einrichtungen, die dort bereits tätig sind: Sie müssen spätestens bis zum 31. Juli 2021 einen Nachweis über die erfolgte Impfung nachliefern. „Unser Ziel ist aber ganz klar, dass wir das vor dieser Nachfrist abgearbeitet haben“, sagt Brühmann. Bei den städtischen Kindertagesstätten beispielsweise werde sowieso der Impfstatus festgestellt, hier müsse nun also überprüft werden, ob auch die erforderliche Schutzimpfung gegen Masern erfolgt ist.

Wichtig sei deshalb jetzt vor allem aber die einheitliche Regelung in allen Hemeraner Kindertagesstätten. Auf der Tagesordnung steht daher jetzt eine Konferenz, in der die entsprechenden Träger ihre Verfahren gemeinsam abstimmen werden. Grundsätzlich trifft das Inkrafttreten des Gesetzes die Einrichtungen aber nicht unvorbereitet: „Als der Gesetzesentwurf kam, haben wir schon eine entsprechende Handreichung erhalten, die auch allen Kindertagesstätten vorliegt.“ Darin sei genau erklärt, was das Masernschutzgesetz umfasst, eine Orientierung zu allen Konsequenzen für die Träger und ihre Angestellten. Grundsätzlich gelte aber, dass die Einrichtungen gut vorbereitet seien, meint Peter Brühmann: „Der Umgang mit meldepflichtigen Krankheiten und eventuell auch nicht geimpften Kindern kennen wir schon, jetzt gilt es, die Umsetzung des neuen Gesetzes hier in Hemer zu konkretisieren.“

Gesetzliche Bestimmungen müssen eingehalten werden

Die Anmeldung für das am 1. August startende Kindergartenjahr ist bereits beendet. Die Jungen und Mädchen sind von der Nachweispflicht betroffen, die Eltern müssen also die entsprechende Masernimpfung bescheinigen lassen oder bis zum Stichtag einen Nachweis nachliefern. Bisher habe es dabei noch keine Schwierigkeiten oder Proteste seitens der Eltern gegeben, auch wenn das zukünftig nicht auszuschließen sei. „Der Nachweis der Masernimpfungen ist Pflicht und muss zu gewissen Fristen nachgewiesen werden, da haben wir keine Wahl“, betont Brühmann. Fest stehe aber: „Der Kinderschutz steht immer an vorderster Front.“