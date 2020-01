Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchen mit der Erzählkugel

Hemer. Um Märchen mit der Erzählkugel dreht sich alles am Mittwoch, 29. Januar, 14.30 bis 16 Uhr im Familienzentrum Evangelische Kindertageseinrichtung Becke. An diesem Nachmittag können die Kinder in die zauberhafte Welt der Märchen eintauchen. Begleitet wird ein kindgerecht frei erzähltes Märchen von der „Erzählkugel“ aus Ton, wodurch die Figuren und die Geschichten visuell dargestellt werden. Nach der Geschichte können die Kinder mit der Erzählkugel selbst Formen bilden und die Geschichte nacherzählen oder sich austauschen. Die Leitung hat Lena Lehmann. Anmeldung werden unter 02372/10302 entgegen genommen.