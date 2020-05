Hemer. 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Freitag an der Europastraße ereignete. Gegen 6.40 Uhr war ein Lkw-Fahrer in Richtung Hönnetalstraße unterwegs, als ihm in der Allee ein anderer Lkw-Fahrer entgegenkam, dem er leicht ausweichen wollte. Da ihn nach eigener Aussage die Sonne blendete, übersah er eine der Birken am rechten Fahrbahnrand. Mit dem Spiegel und dem Aufbau des Lkw kollidierte er mit dem Baum.