Symbolfoto: In der Nacht zu Mittwoch musste die Hemeraner Feuerwehr zu einem Lkw-Brand in Deilinghofen ausrücken.

An der Europastraße hat in der Nacht ein Lkw gebrannt, der neben einer Lagerhalle abgestellt war. Gegen 2 Uhr rückte die Feuerwehr aus.

Rund zwei Stunden benötigte die Feuerwehr für einen Einsatz am frühen Mittwochmorgen in Deilinghofen. Am Apricker Weg, im Bereich der Europastraße, war ein 7,5-Tonner der Marke Iveco, der mit Gerüstteilen beladen war, in Brand geraten. Dabei wurde die Außenfassade des Lagergebäudes, neben dem der Lkw abgestellt war, beschädigt. Die Feuerwehrleute, so die Mitteilung der Wache, mussten dazu die Außenfassade öffnen. Die Dämmung war durch die Flammen bereits beschädigt, die vermuteten Glutnester in der Wand gab es aber nicht.

Angaben zu den Schadenshöhen am Fahrzeug und am Gebäude machte die Feuerwehr zunächst nicht. Im Einsatz waren Kräfte der Hemeraner Feuerwache und des Löschzuges Ost aus Deilinghofen.

Die Polizei laut ihrer Mitteilung davon aus, dass Unbekannte den Iveco-Lkw in Brand gesetzt haben. Die Polizei ermittelt daher wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter der Rufnummer 02372/9099-0 entgegen.