Lehrerlegende und großer Heimatforscher

Deilinghofen. Gerd Herchenröder ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Deilinghofer engagierte sich für Kultur und Heimat.

Er hat Schülergenerationen unterrichtet, war eine echte Lehrerlegende, ein profunder Kenner der Heimatgeschichte, begeisterter Musiker, eine Institution im Dorf: Gerd Herchenröder ist am 17. Mai im Alter von 84 Jahren gestorben. „Mit ihm verliert Hemer, speziell der Stadtteil Deilinghofen, einen begnadeten Pädagogen und anerkannten Heimatforscher“, würdigen ihn der Bürger- und Heimatverein Hemer und der Kultur- und Heimatverein Deilinghofen. In beiden war Herchenröder überaus engagiert. Auch dem MGV Brockhausen war er als Mitglied sehr verbunden.

Lehrer aller Klassen in derDorfschule Brockhausen

Seine Schullaufbahn begann der gebürtige Bochumer am 1. April 1957 an der Volksschule in Bochum, am 17. April 1963 wechselte er zur einklassigen Dorfschule nach Brockhausen. Dort war er „Lehrer aller Klassen“, denn vom 1. bis 8. Schuljahr wurden damals in Brockhausen alle Kinder in einer Klasse unterrichtet. Die kleinen Schulen in NRW wurden 1968 aufgelöst, und so begann Gerd Herchenröder am 1. August 1968 seinen Dienst an der Deilinghofer Grundschule - die damals schon dreizügig war.

In dieser Zeit wurden Hauptschüler ab dem 5. Schuljahr in zentralen Schulen unterrichtet, aber in Hemer war die Hauptschule Parkstraße noch im Bau, und der Umzug konnte erst 1972 erfolgen, als die Schule einzugsbereit war.

Frühere Schülerinnen und Schüler berichten begeistert von seinem lebensnahen Unterricht im Schulhaus und draußen in der Natur und von Wanderungen mit viel Gesang und Gitarrenspiel. Mit 64 Jahren ging Konrektor Herchenröder am 31. Juli 1999 in den Ruhestand, was aber nicht hieß, dass er das Band zu seiner Deilinghofer Grundschule abreißen ließ. Sein Wissen an der Schule war stets gefragt, und so gab er noch viele Jahre Flötenkurse, begleitete Klassen zum Schwimmen und unterrichtete Heimatkunde. Alles ehrenamtlich. So kam er schließlich auf ein halbes Jahrhundert im Schuldienst.

Wie spannend Heimatgeschichte sein kann, haben durch ihn nicht nur Schülergenerationen erfahren, sondern auch viele Gruppen auf geführten Wanderungen. Gerd Herchenröder war eigentlich immer auf Entdeckungstour, suchte im Wald oder auf den Feldern nach Relikten aus der Vergangenheit. Die Frage, wer in dieser Region wann und auch wie gelebt hat, war für den Heimatforscher hochgradig spannend. Auf Wanderungen und in Vorträgen ließ er die Hemeraner an seinen Forschungen teilhaben, aber auch durch seine Veröffentlichungen.

Schon 1965 schrieb er seinen ersten Bericht für die heimatkundliche Zeitschrift „Der Schlüssel“. Zahlreiche landeskundliche Beiträge folgten, die auch in den „Hemeraner Schulgeschichte(n)“ oder in dem Buch „Von der Insel zum Felsenmeer. 700 Jahre Deilinghofen“, dessen Mitherausgeber er war, veröffentlicht wurden. Die Bibliographie Hemer nennt seine Autorenschaft 39-mal mit folgenden Schwerpunkten: Deilinghofens und Hemers Funde aus Jungsteinzeit und Bronzezeit, Kalköfen, Eisenverhüttung und Erzgruben, alte Schlackenplätze, Bergbau im Felsenmeer, Landwehren und Wegesperren, frühere Fernwege, Flurnamen, den Brockhauser Hiärkelmai, die Geschichte Deilinghofens. Selbstverständlich dürfen auch die Burg Klusenstein und die schulische Entwicklung nicht fehlen.

Gründungsmitglied imKultur- und Heimatverein

Jahrelang arbeitete Gerd Herchenröder als Beisitzer bzw. im Beirat des Bürger- und Heimatvereins Hemer mit. Etliche Male begleitete er mit seinem Gitarrenspiel das Offene Singen in der Museumsvilla. Er zählte im Jahre 2003 zu den Gründungsmitgliedern des Kultur- und Heimatvereins Deilinghofen und gehörte bis 2019 dessen Vorstand als Beisitzer an. Erholung fand er in der grandiosen Naturlandschaft Norwegens. „Seine Forschungsarbeit, seine stets freundliche und bescheidene menschliche Art, seine Stimme und sein Rat fehlen nun, auch seine Anwesenheit bei feierlichen Anlässen“, erinnern beide Heimatvereine an den Verstorbenen.