Lastwagen überrollt in Hemer zwei Kinder und den Vater

Hemer. Tragisches Unglück in Hemer: Durch einen rollenden Lastwagen ist ein Kind getötet, dessen Bruder und der Vater schwer verletzt worden.

Ein schreckliches Unglück hat am Freitagabend in Hemer einen Toten und zwei Schwerverletzte gefordert. Auf einem Firmengelände im Industriegebiet Edelburg geriet ein Lastwagen in Bewegung, überrollte zunächst einen fünfjährigen Jungen. Beim Versuch, das Kind zu retten, wurden auch der siebenjährige Bruder und der Vater schwer verletzt. Mehrere Zeugen erlitten einen Schock. Feuerwehr und Polizei waren in dem ehemaligen Steinbruch im Großeinsatz.

Um 17.24 Uhr gingen die Notrufe auf der Feuerwache ein. Zwei Rettungswagen und der Notarzt aus Hemer, Rettungswagen und Notarzt aus Menden, der Leitende Notarzt des Märkischen Kreises und der Löschzug Mitte rückten zum Rettungseinsatz aus. Ein Rettungshubschrauber landete vor der Firma Grohe.

Auf dem Firmengelände im ehemaligen Steinbruch mussten die Retter drei Schwerstverletzte versorgen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Vater mit seinen beiden Söhnen mit dem Lastwagen auf das Betriebsgelände gefahren. Als alle drei ausgestiegen waren, geriet der Lastwagen ins Rollen, erfasste den Fünfjährigen und überrollte ihn. Beim Versuch, dem Jungen zu helfen, wurden zunächst der Siebenjährige und dann auch der 42 Jahre alte Vater aus Iserlohn von dem Lkw erfasst und schwer verletzt. Vermutlich Zeugen konnten den Lastwagen stoppen.

Der Hubschrauber landete im Industriepark Edelburg. Foto: Foto: Ralf Engel / IKZ

Noch am Unfallort mussten die Notärzte um das Leben des Fünfjährigen ringen. Wegen der lebensgefährlichen Verletzungen konnte er nicht mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Mit dem Rettungswagen wurde er in die Paracelsus-Klinik gebracht, wo auch ein hinzugezogener Kinderarzt aus dem Bethanien-Krankenhaus das Kind versorgte. Der Junge konnte gegen 19.30 Uhr soweit stabilisiert werden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Dortmunder Spezialklinik verlegt werden konnte. Dort erlag er jedoch wenig später seinen Verletzungen. Der Vater wurde ins Iserlohner Bethanien transportiert, der Siebenjährige ins AKH Hagen. Mehrere Zeugen erlitten einen Schock. Auch ein Notfallseelsorger kam zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.