Lastwagen-Parade für den großen Kehraus

Der Anblick hatte etwas vom endgültigen Kehraus, signalisierte den Endspurt auf der größten Baustelle der Stadt: 28 Lastwagen standen in dieser Woche in langer Reihe auf der Ihmerter Straße, warteten darauf, den Bauschutt des einstigen Drahtwerkes Adolf vom Braucke abzutransportieren. Die Lkw-Parade war erst der Anfang. Bis zu 800 Fuhren werden noch folgen, bis die großen Schuttberge auf der Industriebrache im Ihmerter Tal abgeräumt sind.

Dass die über einen Kilometer lange Lkw-Schlange für so viel Aufsehen gesorgt hat, war so nicht geplant. Die Fahrzeuge sollten eigentlich schubweise kommen, so wie in den kommenden Wochen. Bis Ende Februar soll die Fläche abgeräumt sein. „Der oberirdische Abbruch ist fertig, das meiste Material ist gebrochen“, berichtet Dr. Christiane Prange, Projektleiterin des mit der Sanierung beauftragten Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV). Nachdem die nach verschiedenen Stoffen sortierten Abraumberge auf mögliche Belastungen beprobt worden sind, kann nun der Abtransport im großen Stil laufen. Einzelne Stoffe waren bereits während des Abrisses abgefahren worden. Für den Bauschutt gibt es verschiedene Entsorgungswege, ein Teil kann nach Angaben des AAV verwertet werden.

Einige unbekannteHohlräume entdeckt

Große Mengen Bauschutt müssen abgefahren werden. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Im April 2019 hatte der AAV in Kooperation mit der Stadt und dem Märkischen Kreis mit den Abrissarbeiten der Firmen Nadler und Adolf vom Braucke begonnen. Im November fielen die letzten Mauern. Manch unbekannte Hohlräume sind dabei entdeckt worden, stellten für die Abbruchfirma ein Risiko dar, weil die schweren Abbruchbagger nicht alle Flächen befahren konnten. „Es ist eigentlich normal. In vielen alten Plänen wurden nicht alle Umbauten dokumentiert“, spricht Dr. Christiane Prange von keinen besonderen Überraschungen.

Die könnten aber noch kommen, denn mit der Räumung des Geländes sind die Arbeiten noch lange nicht beendet. Die 3,2 Hektar große Fläche bleibt weiterhin gesichert und umzäunt. „In vielen Bereichen gibt es Gräben und Becken. Hohlräume werden mit Stahlplatten abgedeckt“, so die Projektleiterin. Diese Höhenversätze und die Betondeckel auf dem Gelände bleiben auch zunächst bestehen und schützen die Industrieflächen vor Auswaschung.

Bohrungen für weiteresSanierungsgutachten

Nun wird ein weiteres Sanierungsgutachten erstellt. In einem ersten Untersuchungsschritt erfolgen Baggerschürfungen, um den Untergrund zu erkunden. Bodenbelastungen durch Galvaniken oder Verzinkerein sind typisch für die Drahtindustrie. Durch Bohrungen sollen dann mögliche Belastungen des Erdreiches eingegrenzt werden. Bis Ende des Jahres soll der weitere Sanierungsplan mit Kostenschätzung erstellt sein. Anfang 2021 könnten die Sanierungsarbeiten dann fortgesetzt werden. „Wenn die Bohrungen relativ unkritisch sind, kann es schnell weitergehen“, so Dr. Christiane Prange. Die weitere Sanierung müsse aber auch auf die künftige Nutzung abgestimmt werden. Auf dem Gelände des ehemaligen Drahtwerkes AvB ist eine Grünfläche mit Regenrückhaltebecken für bis zu 20.000 Kubikmeter Wasser geplant. Die Fläche von Wilhelm vom Braucke ist für den Gemeinbedarf vorgesehen.