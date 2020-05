Lange Staus durch Ampel

Hemer/Menden. Wer in den vergangenen Wochen auf der Bundesstraße 7 in Richtung Menden unterwegs war, der musste mit langen Staus am Ortseingang Menden rechnen. Teilweise bis zur Edelburg reichte der Rückstau durch eine Baustellenampel. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für alle Pendler zwischen Hemer und Menden: Ab heute ist die Iserlohner Landstraße wieder frei befahrbar.

Mit einem Unterschied: Dann regelt nämlich der neue Kreisverkehr das Abbiegen an der Kreuzung zur Straße „Am Vogelsang“. Damit enden sieben Monate Bauzeit. Deutliche länger als ursprünglich geplant, da - bis auf die Stadtwerke Menden - erst im Nachhinein einige Versorger ihren Bedarf für Leitungsarbeiten angemeldet hatten. Alleine dafür gingen ca. drei Monate ins Land, um die nötigen Leitungen zu verlegen.