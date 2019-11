Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landesstraße wegen Schneebruch gesperrt

Ihmert.In den Höhenlagen der Stadt gab in der Nacht zu Dienstag der Winter ein kurzes Gastspiel. Durch den nassen Schnee brachen an der Ihmerter Straße dicke Äste aus Laubbäumen und fielen auf die Fahrbahn. Da weiterer Schneebruch drohte, sperrte die Feuerwehr die Landesstraße zwischen Tütebelle und Elfenfohren. Der Stadtbetrieb entfernte die Äste am Morgen von der Fahrbahn und gab die Straße wieder frei.