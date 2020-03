Landhausen. Nach 45 Berufsjahren wurde Kindergartenleiterin Doris Fessen am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet.

„Ich lass Konfetti für dich regnen, und die Räuber singen für dich“. In der Kindertagesstätte Räuberbande am Stübecken ging es am Donnerstag sehr emotional zu, denn nach 45 Berufsjahren wurde Doris Fessen als langjährige Kindergartenleiterin in den Ruhestand verabschiedet. Es wurde gesungen und der Song „Chöre“ von Mark Forster einfach auf Doris Fessen umgeschrieben. Und die 63-Jährige stand inmitten ihrer großen Kinderschar und war sichtlich gerührt angesichts der vielen kleinen und großen Menschen, die das Lied für sie durch das Foyer des Kindergartens schmetterten. Und tatsächlich regnete es zur Freude aller auch jede Menge Konfetti.

Der Besuch des Elternrates und der Kinder am Donnerstagnachmittag war der Abschluss der Feierlichkeiten. „Jetzt kehrt erstmal Ruhe ein“, sagte Doris Fessen sehr bewegt. Schon die ganzen letzten Tage und vor allem am Donnerstag war es trubelig im Kindergarten. Sehr viele – darunter auch viele ehemalige Kolleginnen und Kindergartenkinder, die heute schon selbst Eltern sind, wollten nochmal vorbeischauen und „Tschüss“ sagen. Auch die anderen Leiterinnen der Hemeraner Kindergärten ließen sich sehen, hatten sich als Mäuse verkleidet – ganz nach dem Motto „Frag doch mal die Maus“. Sie überreichten ihrer zum Teil langjährigen Kollegin ein „Survival-Paket“ für die nächste Wohnmobiltour, denn davon wird es künftig mehr als bisher geben.

Auch die Stadt Hemer verabschiedete Doris Fessen und kam mit einer Abordnung rund um Bürgermeister Michael Heilmann in den Kindergarten. „Frau Fessen ist als Person eine feste Institution in Landhausen, die nun in ihren verdienten Ruhestand geht“, sagte Hemers erster Bürger und überreichte ihr zusammen mit dem Personalrat Ralf Schubert einen großen Blumenstrauß. „Es war heute ein supertoller Tag“, sagte Doris Fessen und richtete ihren Dank vor allem an ihr Team, die Kinder und die Eltern. „Aber es ist jetzt an der Zeit, abzugeben“, so die beliebte Kindergartenleiterin. Die Kindertagesstätte „Räuberbande“ wird zunächst kommissarisch von Jonas Stieglitz geführt.