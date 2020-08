Kommunion und Firmung

Hemer. Die katholischen Kirchengemeinden das Pastoralverbundes erinnern an die Anmeldungen für die neue Erstkommunion- und Firmvorbereitung. Kinder ab der 3. Klasse sind zur Erstkommunionvorbereitung und Jugendliche, die vor dem 1. Oktober 2006 geboren sind, sowie Erwachsene zur Firmvorbereitung eingeladen.

In Corona-Zeiten ist die Sakramentenvorbereitung nicht planbar, so dass zunächst nur Anmeldungen möglich sind: Für die Erstkommunion werden Formulare auf der Website www.pastoralverbund-hemer.de angeboten. Alternativ können Anmeldeformulare auch im Pfarrbüro abgeholt werden.

Für die Firmung, die für den ersten Juni-Sonntag ‘21 geplant ist, wird um eine Vorab-Anmeldung zur Vorbereitung per Mail an stracke@pastoralverbund-hemer.de gebeten. Mit der Firmung entscheiden sich die Jugendlichen für ein bewusstes Leben als Christ. Im Grundschulalter haben die Kinder die Reife an der Mahlgemeinschaft mit den Erwachsenen teilzuhaben. Sie lernen die Unterscheidung zwischen Brot und dem eucharistischem Brot der Heiligen Messe. Jasmin Rifert-Plogmann ist Ansprechpartnerin für die Erstkommunion (plogmann@pastoralverbund-hemer.de oder 02372/9139152 ) und Hermann-Josef Stracke für die Firmung (stracke@pastoralverbund-hemer.de oder 02372/9139151).